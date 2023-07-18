Президент ЮАР: Россия ясно дала понять, что арест Владимира Путина на саммите БРИКС будет равносилен объявлению войны

Россия дала понять, что возможный арест в ЮАР президента Владимира Путина в случае его приезда на саммит БРИКС будет равносилен объявлению войны. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса в своих письменных показаниях в суде, которые цитирует местное издание Independent Online.

Президент давал показания в связи с иском со стороны оппозиционной партии «Демократический альянс», которая потребовала от суда обязать правительство страны выполнить ордер на арест Путина.

В своих показаниях Рамапоса признал, что у ЮАР будут «очевидные проблемы» с тем, чтобы арестовать российского президента. «Было бы несовместимо с нашей конституцией рисковать вступить в войну с Россией. У меня есть конституционные обязательства защищать национальный суверенитет, мир и безопасность республики», — объяснил он свою позицию.

Рамапоса также заявил, что инициировал консультации с Международным уголовным судом.

Саммит БРИКС в ЮАР состоится в августе.

ЮАР ратифицировала Римский статут, поэтому юридически обязана задержать Путина по ордеру Международного уголовного суда и выдать его в Гаагу.

Власти ЮАР заявляли, что «были бы счастливы», если бы Путин не приезжал на саммит. Правительство страны предлагало Москве, чтобы российскую делегацию возглавил глава МИД Сергей Лавров, но получило отказ. При этом официально Кремль пока не подтверждал намерение Путина лететь в ЮАР.