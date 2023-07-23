«Благословенная вами ракета прилетела прямо в алтарь храма». В Одесской епархии УПЦ после обстрела города обратились к патриарху Кириллу

Архиепископ Виктор Одесской епархии Украинской православной церкви направил письмо патриарху Московскому и всея Руси Кириллу после того, как в ночь на 23 июля в Одессе в результате российского ракетного удара был разрушен Свято-Преображенский кафедральный собор.

В письме священник осуждает РПЦ за поддержку российского вторжения в Украину. Текст обращения опубликован в телеграм-канале Свято-Ильинского мужского монастыря Одессы. Копию документа также распространил паблик «Украина сейчас» (сохранена авторская орфография).

Не единожды Вы, в своих проповедях говорите о единстве «Святой Руси», которое Вы своим благословением и делами полностью уничтожаете. Прошу также Вас, обратить внимание на то, что именно личным Вашим благословением, воинство рф сегодня производит бесчинство и откровенную войну на суверенной территории Украинской Державы… Прекратить кровопролитие! Ваши епископы и священники освящают и благословляют танки и ракеты, которые бомбят наши мирные города.

Сегодня, когда я приехал по окончанию комендантского часа в Спасо-Преображенский Одесский кафедральный собор, увидел, что «благословенная» Вами ракета рф прилетела прямо в алтарь храма в святая святых, я понял, что общего с Вашими пониманиями у Украинской Православной Церкви ничего уже давно нет. Из-за личных амбиций Вы потеряли Украинскую Православную Церковь и другие Церкви в странах «святой Руси»!

Представители Русской православной церкви никак не комментировали сообщения о разрушении Свято-Преображенского собора в Одессе. В Минобороны РФ подтвердили ночную атаку на город, но заявили, что ее целью не был храм. В военном ведомстве утверждают, что причиной разрушения Свято-Преображенского собора стало падение зенитной ракеты в результате «безграмотных действий операторов украинской ПВО».

Свято-Преображенский кафедральный собор является крупнейшим православным храмом Одессы. Он относится к Украинской православной церкви Московского патриархата. Собор был заложен в 1795 году. При советской власти храм закрыли, а затем в 1936 году разрушили. В начале 2000-х его восстановили на прежнем месте. В 2010 году храм лично освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В мае 2022 года в Киеве прошел собор Украинской православной церкви, который провозгласил ее полную самостоятельность и независимость от Московского патриархата. Также на соборе УПЦ высказали несогласие с позицией патриарха Кирилла, который фактически поддержал российское вторжение в Украину.