Зенитный комплекс «Панцирь» на крыше Минобороны РФ стоял в 300 метрах от места удара дрона в Москве. Но почему-то не работал
Источник: Радио Свобода
Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», установленный на крыше здания министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве, не работал во время атаки беспилотников на город, сообщает «Радио Свобода».
О том, что на крыше главного здания Минобороны РФ установлен «Панцирь-С1», известно с января 2023 года. Установка до сих пор находится там, указывают публикации в соцсетях и спутниковые снимки, которые изучили журналисты издания.
При этом комплекс зданий Минобороны на Комсомольском проспекте, атакованный 24 июля беспилотником, располагается примерно в 300 метрах от штаб-квартиры Минобороны РФ. «Тем не менее, никаких свидетельств работы „Панциря“ утром в понедельник очевидцы не заметили», — пишет «Радио Свобода».