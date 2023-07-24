Новая атака дронов на Москву. Один из них упал рядом с военными объектами на Комсомольском проспекте Предполагается, что там находится штаб-квартира хакерской группировки ГРУ Fancy Bear

Сотрудники российских спецслужб рядом с местом падения беспилотника на проспекте Лихачева в Москве, 24 июля 2023 года Максим Шипенков / EPA / Scanpix / LETA

В ночь на 24 июля Москва подверглась новой атаке беспилотников. Как заявил мэр города Сергей Собянин, около четырех утра были зафиксированы «удары беспилотников по двум нежилым зданиям».

ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил, что обломки первого дрона обнаружили на Комсомольском проспекте в районе дома № 17. В результате падения беспилотника была разрушена кровля в двухэтажном административном здании. Кроме того, в близлежащих жилых домах и магазинах выбило стекла. Собянин пообещал «максимально быстро» помочь жителям устранить повреждения в квартирах.

Второй беспилотник попал в строящийся бизнес-центр на проспекте Лихачева (там же находится магазин «Леруа Мерлен»). В здании были выбиты стекла на 17-м и 18-м этажах на площади 50 квадратных метров. На обоих проспектах временно перекрывали движение автотранспорта, пока экстренные службы ликвидировали последствия падения дронов. Пострадавших в обоих случаях не было.

Позже российские СМИ сообщили об еще одном беспилотнике — дрон вертолетного типа без взрывного устройства упал в Зеленоградском округе Москвы на территорию центрального кладбища. В результате также никто не пострадал.

Минобороны РФ заявило, что подавило беспилотники средствами радиоэлектронной борьбы, и обвинило в атаке Украину. «Утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории города Москвы. Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение», — говорилось в сообщении военного ведомства.

Расследователь Bellingcat Христо Грозев обратил внимание, что рядом с местом падения беспилотника на Комсомольском проспекте находятся множество военных объектов. В частности, в доме номер 20 расположен Военный университет, а также сверхсекретные подразделения Главного разведывательного управления РФ, такие как «штаб кибератак ГРУ». Также в пешей доступности на Фрунзенской набережной находится главное здание Минобороны РФ.

Как утверждали власти США, в войсковой части № 26165 на Комсомольском проспекте, 20 базируется хакерская группировка Fancy Bear или APT28, состоящая из кадровых офицеров российской военной разведки.

Хакеров Fancy Bear обвиняли во взломе серверов Национального комитета Демократической партии и электронной почты бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, кибератаках на Бундестаг и Организацию по запрещению химического оружия. В 2020 году Евросоюз ввел санкции против начальника ГРУ Игоря Костюкова и его подчиненных из 85-го Главного центра специальных служб ГРУ, который также известен как подразделение ГРУ 26165 или Fancy Bear.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дополнительных мер безопасности и поручений Владимира Путина в связи с атаками беспилотников на Москву и Крым (утром 24 июля Минобороны РФ также сообщило, что ночью над аннексированным полуостровом сбили 17 беспилотников) не требуется. «Все, кто занимается обеспечением безопасности наших регионов, они все на чеку, все принимают меры. За последние дни увеличилась интенсивность попыток атаковать с помощью беспилотников наши регионы, поэтому принимаются меры. Ведется ежедневная и очень напряженная круглосуточная работа», — сказал он.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил Украине ответными ударами. «Бандеровские ублюдки все чаще выбирают мирные, гражданские цели для своих подлых ударов. К этому надо быть готовым всем. И нам необходимо выбирать нестандартные цели для наших ударов. Не только хранилища, энергетические узлы и нефтяные базы. Есть и другие места, где нас пока не ждут. И где эффект будет очень весомым», — написал он в телеграме.

МИД РФ «решительно осудил» атаки беспилотников, назвав их «преступлением киевского режима». «Расцениваем случившееся как очередное использование военно-политическим руководством Украины террористических методов, запугивание гражданского населения. Никакого военного смысла данные атаки не имели, — говорится в заявлении российского дипломатического ведомства. — Все виновные будут найдены и понесут наказание. Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры».

Власти Украины официально не комментировали атаку беспилотников на Москву, однако источники украинских СМИ утверждают, что нападение готовило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. «Все пташки долетели до Москвы», — сказал источник «РБК-Украина» в украинских спецслужбах.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров так прокомментировал атаки дронов на Москву и Крым: «РЭБ и ПВО все менее способны защищать небо оккупантов. Что бы там ни происходило, но этого будет больше». При этом чиновник не заявил прямо, что за атаками стоит официальный Киев.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Москва неоднократно подвергалась атакам беспилотников. В ночь на 3 мая 2023 года два дрона атаковали купол Сенатского дворца в Московском Кремле. Власти РФ назвали произошедшее терактом и попыткой покушения на Владимира Путина, хотя в момент атаки он находился в другой резиденции.

Утром 30 мая дроны атаковали несколько районов Москвы и Подмосковья. Три беспилотника попали в жилые дома в Новой Москве и в центре столицы России. 21 июня три беспилотника сбили в Новой Москве и Наро-Фоминском городском округе. 4 июля несколько дронов сбили на подлете к Москве, из-за этого временно не работал аэропорт Внуково.