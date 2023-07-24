Москву атаковали два беспилотника. Один попал в бизнес-центр, второй упал недалеко от здания Минобороны РФ

Два беспилотных летательных аппарата атаковали Москву утром 24 июля, сообщил мэр города Сергей Собянин. «Сегодня около четырех часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет», — написал он в телеграме.

Минобороны РФ утверждает, что перехватило два украинских беспилотника. «Утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории города Москвы. Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение», — говорится в сообщении военного ведомства.

По данным ТАСС, обломки первого беспилотника обнаружили около дома номер 17 на Комсомольском проспекте. Это недалеко от здания Минобороны РФ на Фрунзенской набережной.

Второй дрон попал в строящийся бизнес-центр на проспекте Лихачева. В результате в здании выбиты стекла на 17-м и 18-м этажах на площади 50 квадратных метров.

К местам происшествий приехали экстренные службы. В мэрии заявили, что движение по Комсомольскому проспекту и проспекту Лихачева перекрыто.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Москва неоднократно подвергалась атакам беспилотников. В ночь на 3 мая два дрона атаковали Московский Кремль. Власти РФ назвали произошедшее терактом и попыткой покушения на Владимира Путина, который, как подчеркивалось, в этом момент находился в другой резиденции.

Утром 30 мая дроны атаковали несколько районов Москвы и Подмосковья. Три беспилотника попали в жилые дома в Новой Москве и в центре столицы России. 21 июня три беспилотника сбили в Новой Москве и Наро-Фоминском городском округе. 4 июля несколько дронов сбили на подлете к Москве, из-за этого временно не работал аэропорт Внуково.