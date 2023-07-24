В аннексированном Крыму сообщили об атаке на склад боеприпасов в Джанкойском районе. Военные утверждают, что сбили 17 беспилотников

Утром 24 июля силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников в небе над Крымом, сообщил глава аннексированного полуострова Сергей Аксенов.

«Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе», — пишет чиновник в своем телеграм-канале.

Из-за атаки беспилотников «в целях безопасности» временно приостанавливалось движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой—Симферополь.

Также принято решение об эвакуации местных жителей в радиусе пяти километров от места происшествия в Джанкойской районе.

Пострадавших в результате подрыва склада боеприпасов нет, утверждает Аксенов.

Обновлено. Минобороны РФ заявило, что в общей сложности ночью 24 июля над Крымом были сбиты 17 беспилотников. По данным ведомства, 14 дронов были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, три беспилотника уничтожены средствами ПВО.

На прошлой неделе власти аннексированного Крыма дважды сообщали об атаках беспилотников на склады боеприпасов. 19 июля произошел пожар на полигоне в Кировском районе, в результате чего были временно эвакуированы жители близлежащих населенных пунктов Приветное, Айвазовское, Абрикосовка и Кринички. 22 июля в результате атаки дрона произошли взрывы на складе боеприпасов в Красногвардейском районе. О пострадавших не соообщалось.