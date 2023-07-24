The Insider: российским телеканалам запретили освещать атаку дронов на Москву

Российские власти запретили сотрудникам телеканалов «Россия-24» и «Москва-24» (входят в ВГТРК), а так же РБК и нескольких региональных телеканалов освещать в эфире атаку дронов на Москву. Об этом сообщает The Insider со ссылкой на источники.

По словам одного собеседника издания, каналам ВГТРК запретили освещать эту тему за 15 минут до выхода выпуска новостей в 11 утра, при этом в 10-часовых новостях сообщения о беспилотниках еще были.

РБК подготовил подробный сюжет об атаке на Москву, но его не стали выпускать в эфир, сообщил другой источник. Тему продолжили короткими комментариями Минобороны и мэра Москвы Сергея Собянина.

По данным The Insider, региональные каналы просили не акцентировать тему атаки дронов в эфире, но на соцсети эти ограничения не распространялись.

Два беспилотника ударили по Москве в ночь на 24 июля. Один из беспилотников предположительно упал возле штаб-квартиры хакерской группировки ГРУ Fancy Bear. Минобороны РФ обвинило «киевский режим» в попытке теракта. По данным «РБК-Украина», атаку беспилотников организовала украинская разведка, официально в Киеве это не подтверждают.

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