В Украине погиб командующий «Ленинградским полком» Евгений Вашунин

Командующий полковник Евгений Вашунин погиб на войне в Украине. Об этом, как сообщают «Фонтанка» и «Ротонда», заявил председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский.

По его словам, Вашунин погиб 14 июля, когда «Ленинградский полк», сформированный из мобилизованных из Петербурга, пошел на помощь отряду «Шторм», сформированному из бывших заключенных. Бельский заявил, что бойцы «Шторма» «оказались в оперативном окружении украинских боевиков».

Движение группы Вашунина заметили украинские военные, «в ходе столкновения полковник Вашунин был отсечен от однополчан и серьезно ранен», заявил Бельский. По его словам, Вашунин погиб, «самоотверженно сражаясь до последней минуты».

Глава петербургского парламента добавил, что командующий «Ленинградским полком» представлен к званию Героя России посмертно.

С начала полномасштабного вторжения войск России в Украину, согласно подсчетам «Русской службы Би-би-си» и «Медиазоны» по состоянию на 7 июля, общее число российских потерь составило 27 423 человека.

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