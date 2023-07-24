Путин подписал закон о повышении предельного возраста для пребывания в запасе

Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», повышающие на пять лет предельный возраст пребывания в запасе некоторых граждан, имеющих воинские звания. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Поправки устанавливают новую границу предельного возраста для солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Возраст таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду — с 45 до 50 лет, к третьему разряду — с 50 до 55 лет.

Для граждан запаса, имеющих звания старших офицеров, предельный возраст составит 65 лет (сейчас чаще всего — 60 лет), для младших офицеров — 60 лет (вместо 55 лет), а для имеющих иные звания — 55 лет (вместо 45 лет). Предельный возраст для высших офицеров остается тем же — 70 лет.

Поправки предполагают, что с 1 января 2024 года по 1 января 2028 года будет переходный период, во время которого граждан поэтапно станут переводить в отставку. Граждане, которым исполнится 50 лет в 2024 году, будут пребывать в запасе до 51 года. Те, кому 50 будет в 2025 году, будут в запасе до 52 лет, и так далее.

В соответствии с изменением в законе Вооруженные силы РФ также смогут заключать контракты с иностранцами в возрасте до 52 лет.

Поправки разработала группа депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым. Госдума приняла закон 18 июля, на следующий день его одобрил Совет Федерации.

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