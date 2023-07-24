«Россия и Украина увязли в смертельной череде атак и контратак» Что пишут о боях на фронте главные западные СМИ

Украинская БМП по дороге на Бахмут, 22 июля 2023 года Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

The Observer: Запад должен сосредоточиться на подготовке украинских войск

Западная поддержка позволила Украине получить серьезные преимущества перед российскими войсками на фронте, но международным партнерам Киева необходимо оценить и исправить свои ошибки последних месяцев, пишет автор статьи, старший научный сотрудник по вопросам ведения войны Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг.

Еще летом 2022 года Киев ясно дал понять, что потребуется украинцам для проведения успешных наступательных операций. В первую очередь, это артиллерия, инженерные средства, тактическая противовоздушная оборона, средства подвижной защиты и штабная подготовка. Партнеры предоставили в достаточном количестве артиллерию, снаряды и БТРы, но инженерные средства и ПВО — в меньшем объеме. С сентября Украина просила о поставках западных танков и БМП, но соответствующее решение было принято союзниками только в январе и выполнено лишь частично.

Многомесячные задержки позволили российским войскам выиграть время на построение так называемой оборонительной «линии Суровикина», защищенной обширными минными полями, средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы. Эта линия имеет мощную артиллерийскую и авиационную поддержку. ВСУ же получили всего около двух месяцев на освоение западных систем и подготовку военнослужащих для решения сложных тактических задач.

Вторая проблема заключается в том, что процесс тренировки украинских военных плохо продуман. В Украине можно обучать солдат индивидуально, но для больших подразделений это невозможно, поскольку полигоны остаются мишенями для российских ударов. Коллективная подготовка организована на европейских полигонах. Однако украинские военные ясно дали понять, что не получат там полноценного обучения, поскольку не могут применять собственные боевые системы, которые не сертифицированы НАТО. Строгие методы тренировок следовало бы адаптировать под уже существующие сильные стороны ВСУ, но для этого надо пригласить самих украинцев участвовать в разработке учебных курсов (на что также нет времени).

Еще одна проблема — бюрократические ограничения. Прежде всего, они проявляются в промышленной политике. Еще в июле 2022 года стало очевидно, что запасов снарядов НАТО не хватит для обеспечения поставок Украине, но страны-участницы альянса не спешат расширять производство боеприпасов — как и артиллерийских орудий. Если эта проблема не будет решена, преимущества, которыми сейчас обладает Украина, исчезнут, заключает Джек Уотлинг.

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The Wall Street Journal: нехватка оружия и недостаточная подготовка солдат может завести ВСУ в тупик

Когда весной 2023 года Украина начала масштабное контрнаступление на фронте, западные военные знали, что ВСУ не обладают достаточной подготовкой и арсеналом вооружений для того, чтобы вытеснить российские войска с оккупированных территорий. Однако они надеялись, что мужество и находчивость украинцев позволят взять им верх.

Ожидания не оправдались, пишет The Wall Street Journal. Вероятность крупномасштабного прорыва ВСУ в 2023 году снижается, и перед Вашингтоном и союзниками возникает тревожная перспектива затяжной войны, которая потребует новых поставок современных вооружений и дополнительной подготовки украинских военных.

Перед администрацией Джо Байдена, который намерен переизбраться на пост президента США в 2024 году, стоит сложная задача сбалансировать помощь Киеву с внутренними задачами предвыборной кампании. Такая нерешительность США, как пишет The Wall Street Journal, все больше контрастирует с изменившимся настроением европейских лидеров, среди которых растет уверенность, что для безопасности континента победа Украины должна быть полной. При этом Европе не хватает ресурсов, чтобы обеспечить эту победу. Западные дипломаты говорят, что европейские лидеры вряд ли усилят поддержку Киеву, если будут чувствовать ослабление этой поддержки со стороны Вашингтона.

Год назад Украина успешно использовала высокомобильную, децентрализованную оборону против громоздких сухопутных российских войск, которые лишь ограниченно использовали ВВС. Сейчас ситуация на фронте резко изменилась: Украина наступает на позиции российских войск, которые за несколько месяцев построили мощную оборону. Согласно западной военной доктрине, для атаки окопавшегося противника нужно как минимум втрое превосходить его в численности и использовать слаженное сочетание воздушных и наземных сил. Для этого Украине не хватает ресурсов, утверждает военный аналитик Франц-Стефан Гэди.

Кроме того, ВСУ не обладают превосходством в небе, без которого сложные наступательные операции невозможны. Военные эксперты говорят, что ни одна западная армия не пойдет в атаку на укрепленную оборону противника, не имея превосходства в воздухе. Киев не имеет достаточного количества средств ПВО, таких как американские батареи Patriot или немецкие системы Gepard, чтобы расположить их вблизи линии фронта. Эта нехватка ПВО позволила России обеспечить себе превосходство в воздухе на большей части линии фронта.

По этой же причине Украина несколько месяцев лоббировала поставки американских самолетов F-16. Украинские летчики уже готовятся обучаться пилотированию истребителями, однако администрация США еще не дала окончательного разрешения на поставки этих самолетов в Украину. По мнению аналитиков, создание цепочки поставок для поддержки и ремонта самолетов займет месяцы, и первые F-16 могут появиться на поле боя не раньше начала 2024 года.

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The New York Times: утомленные солдаты, ненадежное вооружение — Украина испытывает много проблем на фронте

Россия и Украина увязли в смертельной череде атак и контратак, пишет The New York Times. У российской артиллерии больше нет явного преимущества, а продвижение украинских сил замедляется из-за прочной российской обороны, защищенной плотными минными полями. Украина хорошо адаптировалась к оборонительной войне, но в наступательных операциях ВСУ добились лишь незначительного успеха.

Небольшие территориальные приобретения обходятся слишком дорого с учетом потерь. Украинская пехота все больше и больше сосредотачивается на окопных атаках, но теперь ее ряды пополняются менее обученными и более возрастными солдатами, пишет NYT.

Война идет второй год. Обе армии хорошо разбираются в строительстве и защите укреплений, поэтому штурм траншей стал одной из наиболее важных и опасных задач для ВСУ. Обучение более специализированным навыкам отодвигается на второй план в пользу траншейных атак.

У многих украинских формирований возникли проблемы с пополнением квалифицированными солдатами, способными проводить успешные штурмы. На замену иногда приходят возрастные мобилизованные новобранцы. «Нельзя ожидать, что 40-летний мужчина будет хорошим пехотинцем или пулеметчиком», — сказал журналисту издания украинский командир, подразделение которого потеряло десятки человек. По его словам, молодость подразумевает не только лучшую физическую подготовку, но также то, что новобранцы с меньшей вероятностью будут оспаривать приказы.

На фронте у ВСУ есть ощутимый дефицит боеприпасов. Кроме того, они поступают из разных стран и точность попадания снарядов сильно различается. Кроме того, некоторые старые снаряды и ракеты, присланные из-за рубежа, повреждают технику и причиняют ранения солдатам.

Другой проблемой для украинцев стали российские беспилотники-камикадзе «Ланцет». Они вынудили украинские артиллерийские части и механизированные соединения принять масштабные меры по сокрытию своих позиций. Некоторые танкисты даже приварили к своим башням самодельную броню, чтобы попытаться остановить «Ланцеты». По словам украинских военных, «Ланцеты» трудно сбить, потому что они больше похожи на управляемые бомбы, чем на дроны. Их также нельзя подавить средствами радиоэлектронной борьбы, в которой россияне пока превосходят возможности ВСУ.

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