Елена Исинбаева заявила, что ее воинское звание «номинальное» и удалила из инстаграма поздравление Шойгу. Теперь ее критикуют и «патриоты», и сторонники Навального

Елена Исинбаева (на первом плане) несет российский флаг во время церемонии открытия III Всемирных зимних военных игр. Февраль 2017 года

Российская спортсменка Елена Исинбаева 17 июля в первый и пока единственный раз прокомментировала публикацию испанских журналистов о том, что она переехала жить на Тенерифе. В соцсетях Исинбаева назвала себя «гражданином мира», а также заявила, что имеющееся у нее звание майора «носит номинальный характер», так как она не состоит и «никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ».

Утверждение о «номинальном характере» воинского звания, полученного Исинбаевой, вызвали крайне резкую критику властей и «патриотических» комментаторов. Среди высокопоставленных чиновников спортсменку, в частности, раскритиковал министр спорта РФ Олег Матыцин. «Недопустимо так относиться к воинскому званию и гражданской позиции, к событиям, которые происходят в твоей стране. Каждый человек, любящий свою страну, отрицательно относится к такого рода заявлениям», — сказал глава Минспорта. В то же время вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко призвал не комментировать действия Исинбаевой «сгоряча», а сначала «разобраться в фактологии».

Имя Исинбаевой также пропало с сайта «Единой России» из раздела «Лица партии». Депутат Госдумы от этой партии Роман Терюшков пообещал, что обратится в Генпрокуратуру РФ в связи с заявлением Исинбаевой. По мнению парламентария, спортсменка имела «явный умысел по дискредитации вооруженных сил России и осквернения звания офицера ради сохранения доходного места в », и потребовал лишить ее воинского звания. Другой депутат и бывший спортсмен Николай Валуев назвал «абсолютной неправдой» слова Исинбаевой об отсутствии связи с армией и посетовал на то, что МОК «устроило ее высказывание».

В Дагестане, откуда родом отец Исинбаевой, заявили, что «примут решение» о стеле, установленной несколько лет назад в ее честь. Глава региона ранее предлагал переименовать названный в честь спортсменки стадион в Махачкале.

Осудили Исинбаеву и в некоторых пропагандистских СМИ. Так, на сайте государственного агентства РИА Новости вышли две колонки, посвященные спортсменке, под названиями «Россия отворачивается от Исинбаевой» и «Дело Исинбаевой дошло до самых верхов. Ей лучше не возвращаться в Россию». Их автор выразил мнение, что спортсменка «наврала всей стране прямо в лицо» ради места в МОК и подчеркнул, что «великую легкоатлетку, которую обожали миллионы соотечественников, теперь называют предателем». На сайте RT писатель Захар Прилепин в своей колонке написал, что власти РФ «окружили себя бессмысленными людьми, только потому что эти люди знамениты».

Пользователи сети обратили внимание, что вскоре после случившегося из инстаграма Исинбаевой пропали некоторые посты: в частности, поздравление с днем рождения министру обороны Сергею Шойгу в 2017 году (Исинбаева сопроводила его своим фото в военной форме), а также анонс ее поездки в аннексированный Крым в 2019 году. При этом посты со ссылками на удаленные публикации остались в твиттере спортсменки (он не обновлялся с 2021 года; многие пользователи предположили, что спортсменка забыла от него пароль). При этом в инстаграме осталось поздравление с 9 Мая, сделанное в 2021 году, где Исинбаева также позирует в военной форме на Красной площади.

За попытки скрыть связи с российской армией спортсменку со своей стороны раскритиковали соратники Алексея Навального. «Раскаивается? Страдает и молчаливо осуждает? Хочет сделать изобличающее Путина заявление, но мешают обстоятельства? Формулирует антивоенный пост? Нет, что вы. Исинбаева сейчас занята тем, что подчищает из инстаграма упоминания о том, что была в Крыму», — написала в твиттере глава Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих.

Леонид Волков, в свою очередь, назвал Исинбаеву «активным действующим сторонником войны». «Один из той не очень большой группы людей, которые эту войну приближали как могли — отдавая за мелкий прайс свой настоящий, заслуженный авторитет Путину в аренду», — отметил он. В ФБК, который ранее включил Исинбаеву в свой список « » заявили, что будут добиваться санкций против спортсменки и уже отправили данные о ее связях с Владимиром Путиным испанским властям.

В то же время оппозиционный политик Максим Кац раскритиковал ФБК за атаки на Исинбаеву. Он выразил мнение, что «деятельность по обвинению людей, которые раньше поддерживали власть, а сейчас уехали и молчат, — крайне вредна и помогает Путину». Он предостерег от презрительного отношения к «политическим флюгерам», которые меняют позицию в зависимости от ситуации. «Именно их предстоит убедить, что России не надо ни с кем воевать, а надо развиваться по европейскому пути. Чтобы их убедить, для начала надо перестать презрительно называть этих людей „флюгерами“ и угрожать им всякими карами, если они немедленно не займут нужную позицию», — отметил политик.

С чего начинался скандал

Елене Исинбаевой позволили продолжить работу в МОК — ее подозревали в связях с российской армией. СМИ утверждают, что она переехала на Тенерифе Теперь в Дагестане хотят переименовать названный в честь нее стадион

С чего начинался скандал

Елене Исинбаевой позволили продолжить работу в МОК — ее подозревали в связях с российской армией. СМИ утверждают, что она переехала на Тенерифе Теперь в Дагестане хотят переименовать названный в честь нее стадион