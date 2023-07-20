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Елена Исинбаева (на первом плане) несет российский флаг во время церемонии открытия III Всемирных зимних военных игр. Февраль 2017 года
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Елена Исинбаева заявила, что ее воинское звание «номинальное» и удалила из инстаграма поздравление Шойгу. Теперь ее критикуют и «патриоты», и сторонники Навального

Источник: Meduza
Елена Исинбаева (на первом плане) несет российский флаг во время церемонии открытия III Всемирных зимних военных игр. Февраль 2017 года
Елена Исинбаева (на первом плане) несет российский флаг во время церемонии открытия III Всемирных зимних военных игр. Февраль 2017 года

Российская спортсменка Елена Исинбаева 17 июля в первый и пока единственный раз прокомментировала публикацию испанских журналистов о том, что она переехала жить на Тенерифе. В соцсетях Исинбаева назвала себя «гражданином мира», а также заявила, что имеющееся у нее звание майора «носит номинальный характер», так как она не состоит и «никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ».

Утверждение о «номинальном характере» воинского звания, полученного Исинбаевой, вызвали крайне резкую критику властей и «патриотических» комментаторов. Среди высокопоставленных чиновников спортсменку, в частности, раскритиковал министр спорта РФ Олег Матыцин. «Недопустимо так относиться к воинскому званию и гражданской позиции, к событиям, которые происходят в твоей стране. Каждый человек, любящий свою страну, отрицательно относится к такого рода заявлениям», — сказал глава Минспорта. В то же время вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко призвал не комментировать действия Исинбаевой «сгоряча», а сначала «разобраться в фактологии».

Имя Исинбаевой также пропало с сайта «Единой России» из раздела «Лица партии». Депутат Госдумы от этой партии Роман Терюшков пообещал, что обратится в Генпрокуратуру РФ в связи с заявлением Исинбаевой. По мнению парламентария, спортсменка имела «явный умысел по дискредитации вооруженных сил России и осквернения звания офицера ради сохранения доходного места в МОК», и потребовал лишить ее воинского звания. Другой депутат и бывший спортсмен Николай Валуев назвал «абсолютной неправдой» слова Исинбаевой об отсутствии связи с армией и посетовал на то, что МОК «устроило ее высказывание».

В Дагестане, откуда родом отец Исинбаевой, заявили, что «примут решение» о стеле, установленной несколько лет назад в ее честь. Глава региона ранее предлагал переименовать названный в честь спортсменки стадион в Махачкале.

Осудили Исинбаеву и в некоторых пропагандистских СМИ. Так, на сайте государственного агентства РИА Новости вышли две колонки, посвященные спортсменке, под названиями «Россия отворачивается от Исинбаевой» и «Дело Исинбаевой дошло до самых верхов. Ей лучше не возвращаться в Россию». Их автор выразил мнение, что спортсменка «наврала всей стране прямо в лицо» ради места в МОК и подчеркнул, что «великую легкоатлетку, которую обожали миллионы соотечественников, теперь называют предателем». На сайте RT писатель Захар Прилепин в своей колонке написал, что власти РФ «окружили себя бессмысленными людьми, только потому что эти люди знамениты».

Пользователи сети обратили внимание, что вскоре после случившегося из инстаграма Исинбаевой пропали некоторые посты: в частности, поздравление с днем рождения министру обороны Сергею Шойгу в 2017 году (Исинбаева сопроводила его своим фото в военной форме), а также анонс ее поездки в аннексированный Крым в 2019 году. При этом посты со ссылками на удаленные публикации остались в твиттере спортсменки (он не обновлялся с 2021 года; многие пользователи предположили, что спортсменка забыла от него пароль). При этом в инстаграме осталось поздравление с 9 Мая, сделанное в 2021 году, где Исинбаева также позирует в военной форме на Красной площади.

За попытки скрыть связи с российской армией спортсменку со своей стороны раскритиковали соратники Алексея Навального. «Раскаивается? Страдает и молчаливо осуждает? Хочет сделать изобличающее Путина заявление, но мешают обстоятельства? Формулирует антивоенный пост? Нет, что вы. Исинбаева сейчас занята тем, что подчищает из инстаграма упоминания о том, что была в Крыму», — написала в твиттере глава Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих.

Леонид Волков, в свою очередь, назвал Исинбаеву «активным действующим сторонником войны». «Один из той не очень большой группы людей, которые эту войну приближали как могли — отдавая за мелкий прайс свой настоящий, заслуженный авторитет Путину в аренду», — отметил он. В ФБК, который ранее включил Исинбаеву в свой список «разжигателей войны» заявили, что будут добиваться санкций против спортсменки и уже отправили данные о ее связях с Владимиром Путиным испанским властям.

В то же время оппозиционный политик Максим Кац раскритиковал ФБК за атаки на Исинбаеву. Он выразил мнение, что «деятельность по обвинению людей, которые раньше поддерживали власть, а сейчас уехали и молчат, — крайне вредна и помогает Путину». Он предостерег от презрительного отношения к «политическим флюгерам», которые меняют позицию в зависимости от ситуации. «Именно их предстоит убедить, что России не надо ни с кем воевать, а надо развиваться по европейскому пути. Чтобы их убедить, для начала надо перестать презрительно называть этих людей „флюгерами“ и угрожать им всякими карами, если они немедленно не займут нужную позицию», — отметил политик.

С чего начинался скандал

Елене Исинбаевой позволили продолжить работу в МОК — ее подозревали в связях с российской армией. СМИ утверждают, что она переехала на Тенерифе Теперь в Дагестане хотят переименовать названный в честь нее стадион

С чего начинался скандал

Елене Исинбаевой позволили продолжить работу в МОК — ее подозревали в связях с российской армией. СМИ утверждают, что она переехала на Тенерифе Теперь в Дагестане хотят переименовать названный в честь нее стадион