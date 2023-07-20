В Кремле призвали не забывать о заслугах российской спортсменки Елены Исинбаевой, которую раскритиковали за заявление о том, что ее воинское носит «номинальный характер».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что спортивная общественность, «не зная, о чем шла речь», жестко критикует Исинбаеву, которой совсем недавно гордилась.

«Она ничего не осуждала, она никого не критиковала, она выполняет свои функции, где она живет, в конце концов, совершенно не важно. В честь нее столько раз играл наш гимн и поднимался наш флаг, что это надо помнить и нельзя забывать», — отметил представитель Кремля.

В начале июля испанское издание El Digital Sur сообщило, что Елена Исинбаева переехала в Испанию и живет в «роскошном комплексе» на острове Тенерифе. В ответ на публикацию спортсменка заявила, что считает себя «человеком мира» и «живет там, где работает». Комментируя связи с российской армией, Исинбаева заявила, что не состоит и никогда не состояла в вооруженных силах, а лишь выступала за ЦСКА. Свое звание майора она назвала «номинальным».

После сообщений о переезде в Испанию и заявления Исинбаевой о званиях спортсменку начали «отменять» и критиковать российские чиновники, пропагандистские СМИ, а также «патриотические» комментаторы. В частности глава Минспорта РФ Олег Матыцин заявил, что отношение Исинбаевой к воинскому званию «недопустимо».

18 июля стало известно, что Исинбаева продолжит работу в Международном олимпийском комитете. Организация заявила, что связей спортсменки с российской армией.