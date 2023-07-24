Российские войска атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Разрушен ангар с зерном

В ночь на 24 июля российские военные нанесли очередной удар по Одесской области.

По данным оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины, целью четырехчасовой атаки дронов-камикадзе «Shahed-136» стала портовая инфраструктура Дуная. Силам украинской ПВО удалось сбить три беспилотника.

В результате ударов разрушен ангар с зерном, повреждены резервуары для хранения других грузов. В одном из производственных помещений произошел пожар, который оперативно ликвидирован.

Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщает, что в ходе атаки пострадали шестеро сотрудников порта. Четверо госпитализированы с ранениями.

Россия с 18 июля наносит удары по объектам портовой инфраструктуры на юге Украины, в том числе в Одессе, называя их «возмездием» за взрыв на Крымском мосту. 17 июля истек срок зерновой сделки, в рамках которой из украинских черноморских портов, включая Одессу, вывозилось зерно, а Россия не препятствовала этому. Власти РФ объявили, что часть договоренностей в рамках сделки, касающихся России, не были выполнены.

В ночь на 23 июля Одесса подверглась самому масштабному удару по историческому центру города с начала российского вторжения. По городу запустили 19 ракет, девять из которых удалось сбить. В центре Одессы были повреждены несколько жилых домов, как минимум 25 памятников архитектуры, а также разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор — крупнейший православный храм города. В Минобороны РФ отрицают, что целью российской атаки был храм, и заявляют, что собор был разрушен из-за «безграмотных действий операторов украинской ПВО».