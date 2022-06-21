Два месяца назад ФСБ «предотвратила покушение» на Владимира Соловьева В его подготовке обвиняют неонацистов из группировки NS/WP. Что о них известно? «Медиазона» и Baza узнали подробности

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Андрей Пронский на заседании по избранию меры пресечения в Басманном районном суде Москвы, 27 апреля 2022 года Иван Водопьянов / Коммерсантъ

21 июня и Baza опубликовали материалы про фигурантов уголовного дела о покушении на убийство Владимира Соловьева — преступлении, которое, по утверждению СК и ФСБ, готовили российские неонацисты по заказу СБУ. В публикациях, подготовленных независимо друг от друга, подробно рассказывается, что известно о подозреваемых, большинство из которых ранее были осуждены за убийства, совершенные на расистской почве. «Медуза» пересказывает главное из этих статей.

Большинство фигурантов дела о покушении на Владимира Соловьева были задержаны утром 25 апреля — и уже через несколько часов о предотвращении покушения на «одного из известных российских тележурналистов» объявил президент РФ Владимир Путин. ФСБ заявила, что Соловьева собирались убить члены запрещенной в России террористической организации «National Socialism/White Power».

Как пишет «Медиазона», в 2000-е годы аббревиатуру NS/WP использовали «многие не связанные друг с другом группировки нацистов», которые совершали нападения и убийства на расистской почве. Движение, зародившееся на одноименном форуме, «по сути стало отдельной субкультурой подобных малолетних убийц — „акционеров“, как они себя называли», пишет издание.

Следствие называет лидером группы, якобы готовившей покушение, 29-летнего Андрея Пронского, известного также как «Блади», «Бладма» и «Подпись Неразборчива». В 2009 году он был задержан в первый раз — за нападение на рабочего из Кыргызстана. В 2012-м его задержали за убийство знакомого еврейского происхождения. По имеющимся данным, Пронский заманил мужчину в лес и убил топором, а затем выложил в интернет видео издевательств над трупом. Андрея Пронского признали невменяемым и отправили на принудительное лечение (один из собеседников Baza, которого издание называет «соседом Блади по психушке», утверждает, что он симулировал психическое расстройство).

В 2021 году Пронский вышел на свободу, но летом был задержан и отправлен под домашний арест по делу о драке посетителей концерта ультраправых групп с антифашистами в московском районе Дегунино. На видео задержания подозреваемых по делу Соловьева видно, что на ноге Пронского есть электронный браслет.

Оперативное видео, опубликованное в связи с задержанием предполагаемых организаторов покушения на Соловьева

И «Медиазона», и Baza пишут, опираясь в том числе на книгу авторства Пронского, что после освобождения он начал искать соратников, которые были бы готовы продолжать «сражаться» и «тряхнуть стариной всерьез». Из статьи Baza следует, что Пронский регулярно собирал в своей квартире на Самаркандском бульваре в Москве гостей, среди которых оказались и будущие фигуранты дела о покушении на Соловьева; вместе они якобы «тонули в ностальгии по старым временам».

В 2021 году Пронский создал телеграм-канал, в котором публиковались сообщения о продаже оружия, инструкции по изготовлению взрывных устройств и по кибербезопасности, а также материалы с «акций» — первым таким материалом стало уничтожение памятника на еврейской могиле. Baza цитирует человека, который якобы был участником этой «боевой группы» и остается на свободе; он утверждает, что одной из задач канала было «способствовать появлению автономных ячеек по всей стране».

После начала войны в Украине в телеграм-канале появились призывы поджигать машины полиции или автомобили с символикой Z — с обещанием вознаграждения (войну неонацисты осуждали как конфликт «двух антиславянских систем — жидо-чекистской и жидо-олигархической»).

Двое других фигурантов дела, с которыми, по данным журналистов, проводил время Пронский, — это 27-летний Владимир Беляков по кличке Скаут и 26-летний Владимир Степанов по кличке Молодой. Оба они были в юности осуждены по делу так называемой банды Яна Лютика (Емельяна Николаева), которую обвиняли в убийстве и нападениях, совершенных в 2009-2010 годах. Освободились они, как следует из статьи «Медиазоны», в конце 2010-х годов.

Беляков отбывал наказание в колонии № 1 Ярославской области, сотрудников которой судили после публикации видео пыток. По воспоминаниям сидевшего там правозащитника Руслана Вахапова, Беляков был «неконфликтным, спокойным», работал «активистом» (то есть сотрудничал с администрацией), но «никакого вреда [от него] не было». Пронский в своей книге, которую цитирует Baza, называл Скаута и Молодого «примером для других», так как они «остались верными идее» после освобождения. По данным Baza, после освобождения Беляков работал охранником в гостинице для кошек и собак, а Степанов копал могилы на Троекуровском кладбище. При задержании 25 апреля Степанов, как утверждается, выпрыгнул в окно и сломал ногу.

Еще один фигурант дела, который был задержан лишь в начале июня, — это 29-летний Тимофей Мокий. В 2009 году его задержали по делу о подготовке в Москве терактов и связывали со взрывами на рынках, в организации которых обвиняли одну из группировок движения NS/WP. Его признали невменяемым и отправили на принудительное лечение.

В психиатрическую больницу в подмосковном Чехове, куда определили Мокия, позже попал и Андрей Пронский — возможно, они познакомились именно там. В книге Пронский писал, что Мокий «долгие годы» возил ему передачи с запрещенными предметами, рискуя свободой. Вероятно, именно Мокию («Тимохе») Пронский под псевдонимом «Подпись Неразборчива» адресовал дарственную надпись на экземпляре своей книги (кадры с надписью вошли в оперативное видео и ).

Уже после того, как большинство фигурантов дела были арестованы, Тимофей Мокий совершил, согласно различным источникам, несколько поджогов военкоматов в Подмосковье и соседних регионах. 6 июня его арестовали по делу о покушении на Владимира Соловьева.

В оперативной съемке о задержаниях 25 апреля есть два человека, которые говорят на видео о планах покушения на Соловьева и связывают их с СБУ. «Медиазона» идентифицировала этих людей. Первый — это 42-летний Василий Стрижаков, ранее осужденный за сбыт марихуаны и за нападение. Он находился на принудительном лечении в больнице Чехова, как и Мокий и Пронский.

Второй — 32-летний Максим Дружинин (единственный фигурант дела без судимостей). «Медиазона» отмечает, что, судя по заседаниям суда об избрании им меры пресечения, никто из них не признавал свою вину — несмотря на заявления на видео. Издание приводит слова члена Общественной наблюдательной комиссии Евы Меркачевой о том, что один из задержанных «с серьезным психиатрическим диагнозом» после ареста жаловался на плохое самочувствие из-за отсутствия необходимых лекарств; по мнению журналистов, речь может идти о Стрижакове. Дружинин, в свою очередь, жаловался в СК, что при задержании его избивали, требуя признаться «в действиях, которых он не совершал». Он также утверждал, что ему были подброшены улики.

Василий Стрижаков на заседании по избранию меры пресечения в Басманном районном суде Москвы, 26 апреля 2022 года

Собеседник Baza, которого в статье называют «участником боевой группы», утверждает, что и Стрижаков, и Дружинин не связаны с остальными и оказались среди них «абсолютно случайно». Источник Baza предположил, что Стрижакова задержали «как человека, который даст любые показания».

«Медиазона» не делает выводов о достоверности утверждений, что задержанные готовили покушение на Соловьева — и что они это делали по заказу СБУ. Издание отмечает, что уголовное дело было возбуждено в начале апреля — после того, как Соловьев подал в СК заявление об угрозах. Сам телеведущий при этом утверждал, что узнал о готовившемся покушении «вместе со всей страной», хотя до этого говорил, что его «заказал» президент Украины Владимир Зеленский. «Медиазона» подчеркивает, что пока нет информации о том, что Зеленский упоминается в материалах дела.

Baza приводит слова предполагаемого «участника боевой группы» о том, что покушение якобы действительно готовилось, однако не по заказу СБУ — а чтобы совершить более заметное преступление, чем поджог машины или военкомата. Собеседник Baza утверждает, что члены группировки рассматривали возможность совершить покушение на главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова («последовательного антифашиста»), однако решили выбрать Соловьева как человека «на порядок публичнее». Одновременно источник говорит, что «напрямую в этом не участвовал» и не знает деталей подготовки. Baza не уточняет, считает ли слова этого источника достоверными.

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