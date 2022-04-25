ФСБ объявила о задержании неонацистов, которые якобы планировали по заказу СБУ убить Владимира Соловьева и других пропагандистов Украина отказалась комментировать «новые фантазии российских спецслужб»

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25 апреля ФСБ объявила о задержании группы неонацистов, которые якобы планировали убийства российского пропагандиста Владимира Соловьева и некоторых его коллег по заказу Службы безопасности Украины (СБУ). Следственные органы распространили оперативную съемку, показывающую, как утверждается, момент задержания подозреваемых, обыски, а также фрагменты допросов.

Оперативное видео, опубликованное в связи с задержанием предполагаемых организаторов покушения на Соловьева

У задержанных скрыты лица, на их телах (на видео попали преимущественно люди в трусах) видны татуировки с нацистскими символами. На кадрах с обысков демонстрируется в том числе литература на нацистскую тематику, соответствующая атрибутика, оружие, патроны, приспособления для уколов (в пресс-релизе говорится об обнаружении наркотиков), а также, видимо, украинские паспорта.

В ходе обысков по адресам проживания задержанных изъято самодельное взрывное устройство, восемь самодельных зажигательных устройств по типу «коктейля Молотова», шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотические средства, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, националистическая литература и атрибутика. Члены преступной группы дают признательные показания о подготовке убийства В. Соловьева, после которого они планировали скрыться за рубежом.

В пресс-релизе Следственного комитета есть дополнительные детали: задержаны шесть человек, а убийство якобы предполагалось совершить «путем подрыва автомашины журналиста».

На видео есть фрагменты допросов двух или трех человек (их лица скрыты и сложно сказать, разные ли люди показаны во втором и третьем фрагменте). Первый (с гербом нацистской Германии на груди) говорит, что найденное при обыске оружие оставили «члены нацистской группы»; оно было им нужно «для устранения пропутинского деятеля» Владимира Соловьева по заданию «СБУ Украины». Сделать это якобы было нужно «как можно быстрее».

Другой человек на видео произносит одну фразу: «По указанию СБУ давал, как сказать, указания, распоряжения на кратчайшее устранение Соловьева». В третьем фрагменте мужчина говорит, что «в период с января по март 2022 года приезжал на квартиру, где обсуждались… поджоги машин с символикой поддержки спецоперации, а также военкоматов» и «убийства людей, которые несли пропаганду», а именно Владимира Соловьев, Дмитрия Киселева, Ольги Скабеевой, Евгения Попова, Тиграна Кеосаяна и Маргариты Симоньян.

ФСБ утверждает, что задержанные — члены запрещенной и признанной террористической в России неонацистской организации «National Socialism/White Power» (NS/WP). В оперативном видео есть несколько указаний на эту организацию. Во-первых, там показана книжка с дарственной надписью от «Подпись Неразборчива». После вторжения России в Украину в российских телеграм-каналах на неонацистскую тематику появлялись репосты заявлений от имени NS/WP, подписанных псевдонимами «Подпись Неразборчива» и «Красный Смех».

Во-вторых, в ролике показаны с экрана компьютера несколько материалов, которые публиковались в телеграме от имени NS/WP — в том числе видео с поджогом автозака. В одном из заявлений NS/WP взяли на себя ответственность за эту «акцию», за которую на днях был арестован житель Костромской области. После заявления ФСБ о задержании членов «National Socialism/White Power» в неонацистских телеграм-каналах появился «официальный комментарий» NS/WP со словами «рано радуетесь» — но без подтверждений, что задержанные были членами или сторонниками организации.

О планировавшемся покушении на Соловьева первым сообщил президент РФ Владимир Путин — правда, не называя фамилии телеведущего. Из рассуждений президента на заседании коллегии Генпрокуратуры следовало, что покушение, с его точки зрения, инспирировано западными странами, которые хотели «расколоть Россию» и «разрушить изнутри», «потерпели фиаско» на информационном поле и «перешли к террору». «Конечно, сейчас будут от этого открещиваться, но факты и доказательства неопровержимы», — утверждал Путин.

Позже происходящее прокомментировал директор ФСБ Александр Бортников. Он рассказал, что «подготовку этого террористического акта осуществляла группа российских граждан, москвичей», которые уже якобы определили места, которые Соловьев посещал.

Сам Владимир Соловьев заявил, что, по его мнению, дело «напрямую имеет отношение к [президенту Украины Владимиру] Зеленскому», потому что тот якобы ему «напрямую угрожал, то есть он не раз упоминал [его] фамилию». Соловьев заявил, как следует из сообщения РИА Новости, что встречаться с задержанными ему не интересно, а «если уж говорить, то говорить с заказчиком».

Служба безопасности Украины заявила, что «с интересом» ознакомилась «с очередным „креативом“ ФСБ», но «не намерена всерьез комментировать новые фантазии российских спецслужб, которые просто придумывают очередные достижения для российской аудитории».

«Соловьев является не , а обычным пропагандистом — российским аналогом Геббельса — который обязательно будет отвечать за свои преступления в международных судах после победы Украины», — сказано в сообщении. Утверждения о намерении убить Соловьева служба отвергла.

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