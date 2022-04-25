ФСБ объявила о задержании «неонацистов», готовивших покушение на Владимира Соловьева

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ФСБ объявила о задержании группы «неонацистов», готовивших покушение на телеведущего Владимира Соловьева, передает ТАСС.

Преступление якобы готовилось по заказу СБУ. Задержанные, согласно сообщению ФСБ, принадлежат к «неонацистской террористической организации „National Socialism/White Power“», которая внесена в список террористических и запрещена в России.

РИА Новости сообщает, что у задержанных «изъяли самодельную взрывчатку, восемь „коктейлей Молотова“, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, националистическую литературу и атрибутику».

Ранее о пресечении деятельности «террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов», сообщил Владимир Путин. «Конечно, сейчас будут от этого открещиваться, но факты и доказательства неопровержимы», — сказал президент РФ.

По мнению Путина, западные страны «перешли к террору» после того, как «потерпели фиаско» в борьбе с Россией на информационном поле, целью которой было «расколоть Россию, разрушить Россию изнутри».

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