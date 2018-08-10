Сотрудники ярославской ИК-1 рассказали о пытках заключенного: приказ отдал начальник колонии, видеозапись показывали руководству областной ФСИН

Сотрудники ярославской исправительной колонии № 1, участвовавшие в , дали показания против своего начальства, сообщают «Новая газета» и «Дождь» со ссылкой на материалы дела. По их словам, указание провести «воспитательную работу» с Макаровым дал тогдашний исполняющий обязанности начальника ИК-1 Дмитрий Николаев, а видеозапись, после публикации которой о случившемся стало широко известно, была сделана для проверки Николаевым «выполнения его указаний». Позже видео передали в областное управление ФСИН, заявили арестованные сотрудники ИК.

Из показаний следует, что Макаров считался в колонии «злостным нарушителем режима», который оскорблял сотрудников и курил в неположенных местах. Кроме того, он «писал всевозможные жалобы» в областное управление ФСИН — «в связи с чем было известно, что в управлении также были недовольны» его поведением.

Указание провести с Макаровым «воспитательную работу» 29 июня 2017 года начальник ИК-1 Николаев дал после конфликта заключенного с сотрудником Морозовым — тот участвовал в обыске его камеры и оставил лежать на полу конверт (как известно из показаний Макарова, это было письмо от его матери). Конфликт стал «последней каплей», и Морозов отнес его видеозапись сначала в отдел безопасности, а затем начальнику колонии.

«Пока [начальник отдела безопасности] Загребальный И. В. относил видеозапись [Николаеву], новость о том, что Макаров Е. А. вновь совершил нарушение режима, и к нему, возможно, руководство ИК-1 разрешит применить физическую силу, уже была передана многим сотрудникам», — сказано в показаниях одного из арестованных. По словам инспектора отдела безопасности Максима Яблокова, многие сотрудники «изъявили желание поучаствовать в «воспитательной работе»» с «злостным нарушителем режима» Макаровым. Яблоков также утверждает, что ради этого остались и те, кто уже отработал свою смену, однако другие сотрудники говорят, что именно Яблоков велел «никому не уходить».

Из показаний сотрудников колонии следует, что им дали указание «спровоцировать Макарова и применить в отношении него силу». Яблоков сообщил им, что заключенный собирается покончить с собой, и несколько сотрудников (некоторые — вооружившись дубинками), отправились в его камеру. «В тот момент я еще не знал, что к Макарову Е. А. планируется применение физической силы», — говорит один из них. Макаров выходить из камеры отказывался, утверждая, что его «будут убивать». Когда его в итоге повели в кабинет оперативников, кто-то заметил у него в руке «острый кусок металла»; сотрудники выбили его, заломили Макарову руки за спиной и отвели в класс для воспитательных работ, где он и был избит.

Один из арестованных говорит, что не хотел идти на проведение «воспитательной работы» с Макаровым, так как «понимал, что под «воспитательной» работой понимается применение физической силы». «Однако, поскольку мне было дано указание Яблоковым М. Д., и все остальные пошли туда, я понимал, что один я отказаться не могу, поэтому пошел вместе со всеми. Я опасался, что меня уволят за отказ», — говорит он.

Внимание! Видеозапись содержит сцены насилия.

(18+) Свидетельство. Сотрудники ИК-1 ФСИН по Яроcлавской области пытают заключенного novayagazeta

«Новая газета» приводит несколько отрывков из показаний о самом избиении Макарова (издание не уточняет, какому количеству человек эти показания принадлежат). Один из участников пыток рассказал, что ударил Макарова 10 раз и «не сильно», так как от замначальника колонии Ивана Калашникова «поступило указание, чтобы все били Макарова». Сотрудник говорит, что осознавал незаконность приказов и преступность собственных действий, но побоялся не подчиниться. «Все это я осознавал, но в тот момент с этим ничего поделать не мог. <…> Мне было неприятно смотреть на происходящее, так как я видел, что Макаров Е. А. испытывает сильную физическую боль», — рассказал он. В другом фрагменте показаний говорится, что сотрудник «написал рапорт об увольнении, поскольку был не согласен с подобными принципами воздействия на осужденных», но затем его «уговорили остаться».

По словам Максима Яблокова, во время избиения включенный видеорегистратор был закреплен на груди сотрудника колонии Сергея Драчева — начальник ИК-1 Николаев якобы велел «проводить «воспитательную работу» под видеозапись, чтобы проверить выполнение его указаний». Яблоков утверждает, что затем скопировал видеозапись на флешку, которую отдал замначальника колонии Игиту Михайлову; в кабинете последнего ее потом смотрел Николаев. Яблоков говорит, что в дальнейшем запись передали заместителям начальника областного управления ФСИН Александру Степанищеву и Геннадию Баринову.

Как пишет «Новая», юристы «Общественного вердикта», которые защищают Евгения Макарова, просят следствие допросить Николаева, Михайлова, Баринова, Степанищева, а также омбудсмена Татьяну Москалькову и ее областного представителя Сергея Бабуркина, которые посещали Макарова после избиения.