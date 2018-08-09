Все сообщения о пытках 2018 года в одной таблице. Их уже больше полусотни

В России постоянно пытают людей. Сотрудники колоний, следственных изоляторов, полицейские, следователи, оперативники ФСБ. Бьют кулаками, ногами, палками и бутылками с водой. Приковывают наручниками, связывают веревками, держат с пакетом на голове. Пытают током, травят газом, не пускают в туалет и мучают жаждой. Надежной статистики нет — люди боятся жаловаться на пытки, а если и жалуются, уголовные дела возбуждают далеко не всегда. Мы постарались собрать все сообщения о в России в , которые встречаются в СМИ и отчетах правозащитников. Безусловно, это совсем не полный список, но и эти несколько десятков случаев помогают хотя бы приблизительно оценить масштаб. Таблица будет обновляться.