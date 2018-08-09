Все сообщения о пытках 2018 года в одной таблице. Их уже больше полусотни
Юрий Тутов / PhotoXPress
В России постоянно пытают людей. Сотрудники колоний, следственных изоляторов, полицейские, следователи, оперативники ФСБ. Бьют кулаками, ногами, палками и бутылками с водой. Приковывают наручниками, связывают веревками, держат с пакетом на голове. Пытают током, травят газом, не пускают в туалет и мучают жаждой. Надежной статистики нет — люди боятся жаловаться на пытки, а если и жалуются, уголовные дела возбуждают далеко не всегда. Мы постарались собрать все сообщения о пытках в России в 2018 году, которые встречаются в СМИ и отчетах правозащитников. Безусловно, это совсем не полный список, но и эти несколько десятков случаев помогают хотя бы приблизительно оценить масштаб. Таблица будет обновляться.
Если судить по сообщениям СМИ и правозащитников, от пыток в 2018 году пострадали больше пятидесяти человек. Из них шестеро погибли. Не менее 15 человек пытали током, десятерым надевали на голову мешок, пакет или другими способами не давали дышать. Чаще всего сообщают о пытках со стороны полицейских и ФСИН, но, пожалуй, самые громкие случаи связаны с пытками сотрудниками ФСБ.
Источники. Правозащитники: «Комитет против пыток», «Зона права», «Территория пыток», «ОВД-Инфо», «За права человека», Общественных наблюдательных комиссий. СМИ: «Интерфакс», «Медиазона», «Новая газета», «Росбалт», «Дождь», «Радио Свобода» , «Эхо Москвы», «Кавказ.Реалии», «Верстов.Инфо». Государственные органы: Следственный комитет России