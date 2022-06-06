Суд арестовал шестого подозреваемого по делу о покушении на Владимира Соловьева

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Басманный суд Москвы заключил под стражу 29-летнего местного жителя Тимофея Мокия, подозреваемого в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева, сообщает ТАСС. Мера пресечения действует до 3 августа.

По сведениям « », Мокий изначально фигурировал в деле о покушении на Соловьева, но не был задержан 25 апреля вместе с другими пятью подозреваемыми — вероятно, он находился в бегах.

5 июня телеграм-канал Baza сообщал о задержании Мокия по делу о поджоге военкоматов в Подмосковье.

Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что ранее Тимофей Мокий фигурировал в деле банды националистов Антона Васильева, осужденных за серию взрывов и нападений на иностранцев. Тогда подсудимого признали невменяемым, отправив на принудительное лечение.

25 апреля Следственный комитет сообщил задержании шестерых участников группировки «National Socialism/White Power», которые, по утверждению следствия, планировали взорвать машину Соловьева. Первых двух фигурантов дела, Василия Стрижакова и Александра Дружинина, отправили в СИЗО 26 апреля. На следующий день суд арестовал еще троих: Андрея Пронского, Владимира Белякова и Владимира Степанова.

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