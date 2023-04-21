В Москве арестовали бывшего полицейского по подозрению в передаче информации о Дарье Дугиной из баз МВД

Басманный суд Москвы арестовал бывшего майора МВД России Ивана Рыбина, обвиняемого по статьям о нарушении неприкосновенности частной жизни и о превышении должностных полномочий. По данным «Коммерсанта», следователи связывают дело Рыбина с Дарьи Дугиной — дочери философа Александра Дугина.

По версии следствия, Рыбин «пробил» Дугину по базам МВД, после чего передал информацию о ней третьим лицам. Как пишет газета, фамилия Дугиной упоминается в деле Рыбина «буквально несколько раз», но не уточняется, где и в каком контексте. Также издание обращает внимание, что бывшему полицейскому не предъявили обвинений в пособничестве убийству.

Тем не менее, несмотря на то, что Рыбина обвиняют в преступлениях средней тяжести, которые обычно не подразумевают отправки в СИЗО, все же следователь настоял на аресте.

Согласно карточке дела, следователь мотивировал свое ходатайство тем, что Рыбин, оставшись на свободе, мог «создать ложные доказательства своей невиновности или уничтожить имеющиеся».

«Рыбин длительное время состоял на различных должностях в системе МВД России, обладает специальными навыками и познаниями в области ведения следственных действий, а также оперативно-разыскных мероприятий, а кроме того, располагает значительным объемом связей среди сотрудников правоохранительных органов», — обосновывало следствие необходимости ареста.

В свою очередь судья сочла эти доводы достаточными для ареста. Рыбина отправили в СИЗО до 11 июня. Сторона защиты настаивала на домашнем аресте.

Подробнее о Дугиной

«Я с гордостью несу это знамя — быть дочерью и продолжать битву отца» В Подмосковье погибла Дарья Дугина — дочь философа Александра Дугина. «Медуза» рассказывает об удивительной траектории ее жизни

Подробнее о Дугиной

«Я с гордостью несу это знамя — быть дочерью и продолжать битву отца» В Подмосковье погибла Дарья Дугина — дочь философа Александра Дугина. «Медуза» рассказывает об удивительной траектории ее жизни