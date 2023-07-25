Россия в полтора раза повысила пошлины на вино из «недружественных» стран

Правительство России решило ограничить импорт готовой продукции из рыбы и морепродуктов, а также повысить ввозные пошлины на вино и некоторые другие товары из стран, сообщает Минэкономразвития России. Соответствующие поправки к проекту правительственного постановления подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По данным «Коммерсанта», под запрет попали готовая и консервированная рыба, икра и ее заменители, а также готовые или консервированные ракообразные и моллюски.

Председатель «Рыбного союза» Александр Панин заявил, что доля такой продукции из «недружественных» стран на российском рынке незначительна, а наиболее известная категория — латвийские шпроты, и российские компании смогут их заменить.

Российские власти также повысили ввозные пошлины на вина из «недружественных» стран с 12,5% до 20%.

В 2014 году российские власти запретили ввозить в страну ряд товаров из стран, которые ввели санкции против России. В 2015 году президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому продукты, попавшие под эмбарго, подлежат незамедлительному уничтожению на границе.

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