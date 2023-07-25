Бойцы и военная техника ЧВК Вагнера у здания штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону. 24 июня 2023 года

Российские службы безопасности предупредили президента страны Владимира Путина о том, что основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин готовит , как минимум за два-три дня до его начала. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на украинские и европейские спецслужбы, в том числе разведку.

После того, как стало известно о подготовке мятежа, по словам источников газеты, российские власти усилили меры безопасности на нескольких стратегических объектах, в том числе в Кремле. Там, в частности, увеличили число охранников. Однако других действий предпринято не было, отмечают собеседники издания.

«У Путина было время принять решение о подавлении [мятежа] и аресте организаторов. Потом, когда началось, наступил паралич на всех уровнях. Царили абсолютное смятение и неразбериха. Долгое время они не знали, как реагировать», — сказал один из представителей европейской службы безопасности.

Из-за отсутствия распоряжений со стороны Кремля чиновники на местах были вынуждены самостоятельно решать, как действовать в связи с мятежом, считают источники The Washington Post. По их словам, в итоге местные военные и чиновники решили «вагнеровцам».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил The Washington Post, что оценки собеседников издания из разведки — это «чушь», распространенная «людьми, у которых нет информации».

Собеседники The Washington Post утверждают, что многие представители региональных властей не могли поверить, что «марш» Пригожина мог произойти без какого-либо согласования с Кремлем, даже несмотря на обращение Путина, в котором он назвал мятежников предателями.

«С нашей точки зрения, это самый большой сигнал о том, что ситуация в России нездоровая. Авторитарная система устроена так, что без очень четкой команды руководства люди ничего не делают. Когда руководство в смятении и замешательстве, ситуация на местах такая же или даже хуже», — заявил один из высокопоставленных украинских силовиков.

Замешательство в Кремле отражает усугубляющийся раскол в среде влиятельных представителей российских силовиков и военных по поводу хода войны в Украине, говорят собеседники газеты из европейской спецслужбы. По их словам, многие высокопоставленные чиновники российских спецслужб и военные поддерживают стремление Пригожина свергнуть руководство Минобороны России. «Некоторые поддержали Пригожина и идею о том, что рыба гниет с головы и руководству нужна чистка», — заявил один собеседников The Washington Post.

Какой урок вынесли из ситуации с мятежом российские силовики Как российские силовики показали себя во время мятежа Пригожина? И возможен ли новый военный переворот против Путина?

Один из высокопоставленных чиновников НАТО сказал журналистам, что некоторые российские руководители готовы были бы поддержать Пригожина, если бы ему удалось добиться своего. Он также отметил, что обвинения основателя ЧВК Вагнера в адрес руководства Минобороны РФ нашли отклик во многих слоях российского общества. Чиновник НАТО считает, что многие российские военнослужащие также хотели, чтобы Пригожин добился успеха, полагая, что тогда им будет легче воевать.

Другие люди в «руководстве сил безопасности» «были в ужасе» от попытки вооруженного мятежа и «беззубой» реакции Кремля. Они убеждены, что это приведет Россию к периоду нестабильности, пишет The Washington Post.

Источники газеты заявили, что разногласия по поводу войны и решений военного командования РФ не исчезнут, несмотря на стремление Кремля показать, что Путин контролирует ситуацию.

Как пишет The Washington Post, отсутствие быстрой реакции на мятеж со стороны Кремля значительно ослабило Путина. «Россия — страна мафиозных правил. И Путин совершил непростительную ошибку, — сказал журналистам высокопоставленный московский финансист, имеющий связи с российскими спецслужбами. — Он потерял репутацию ».