«Погранцов уже не видел, а гаишники по пути честь отдавали» Один из командиров ЧВК Вагнера рассказал «Би-би-си», как мятеж Пригожина выглядел для наемников

Утро 24 июня 2023 года. Наемники ЧВК Вагнера у здания Южного военного округа в Ростове-на-Дону

«Русская служба Би-би-си» поговорила с одним из командиров младшего звена ЧВК Вагнера по имени Глеб (имя изменено), который участвовал вместе со своим подразделением в мятеже Евгения Пригожина и дошел из Луганска до Ростова-на-Дону. Он рассказал, что еще утром 23 июня им приказали собираться в колонну и выдвигаться, но никаких подробностей не сообщили. Также бойцам ЧВК Вагнера, по его словам, не стали объявлять и об окончании «марша справедливости» — вышестоящий командир просто приказал возвращаться в Луганск. «Медуза» публикует краткий пересказ разговора Глеба с «Би-би-си», который состоялся через несколько дней после мятежа.

Рано утром 23 июня позвонил командир и сказал собираться в колонну, выходим. Куда пойдет колонна, мы не знали, но удивились, что двигаемся в сторону от передовой. Какой у нас был план, мы узнавали из телеграма, как и вы. На Москву шли другие, вместе с [командиром ЧВК Вагнера] Дмитрием Уткиным. Наша колонна двигалась по направлению к Ростову-на-Дону, никакого сопротивления не встречала. Погранцов уже не видел, а гаишники по пути честь отдавали.

Утром 24 июня наше подразделение заблокировало управление ФСБ по Ростовской области. Через полчаса оттуда вышли два сотрудника и предложили договориться. Фейсы выходят, говорят, мужики, давайте договоримся. Я говорю, чего договариваться, город наш. Ну договорились, что сидят себе. Курить выходили.

Об отходе из Ростова узнал от вышестоящего командира, тот без объяснений сообщил о возвращении в Луганск. К этому моменту мы уже прочитали, что уголовное дело против Пригожина будет прекращено, сам он , а бойцов ЧВК преследовать не будут.

О том, что будет дальше с ЧВК Вагнера, не сообщали, просто предложили ждать. В Беларусь ЧВК Вагнера пока перебираться не начали, даже не осматривали возможные места размещения.

Ко мне приходили люди из подразделения народной милиции [самопровозглашенной] ДНР и спрашивали о планах, и какое есть оружие. В любом случае не стал бы сотрудничать с местными отрядами. С Минобороны контракт подписывать не хочу и никто из знакомых не подписал.

Бойцам «основы» (тем, кто в ЧВК давно — здесь и далее прим. «Медуза») еще в конце весны передали устный приказ о том, что тех, кто говорит с журналистами, будут «обнулять» (убивать). С местными жителями во время марша на Ростов общались зэки, которых вообще никто ни о чем не предупреждает и за людей не считает.

Участвовать в боевых действиях где бы то ни было дальше не хочу, но «контракт не кончился — сами не уходят».