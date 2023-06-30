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Неделю назад Евгений Пригожин поднял мятеж. Подробная реконструкция событий — в одном большом видео Вспоминаем, как наемники ЧВК Вагнера наступали на Москву и где они остановились

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Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин вечером 23 июня поднял мятеж. Подразделения ЧВК вошли в Ростов-на-Дону. Пригожин заявил, что начинает «марш справедливости» на Москву. Наемники ЧВК Вагнера прошли несколько сотен километров, не встречая сопротивления на земле и сбив несколько военных вертолетов, а также самолет Ил-22М. Вечером 24 июня после переговоров с Александром Лукашенко основатель ЧВК Вагнера объявил, что наемники возвращаются в «летние лагеря». «Медуза» восстановила хронику событий этих дней, которые уже точно войдут в учебники истории.
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