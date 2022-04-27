Российского летчика Константина Ярошенко обменяли на американского студента Тревора Рида

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Россиянина Константина Ярошенко, приговоренного в США к 20 годам тюрьмы, обменяли на американского студента Тревора Рида, которого в РФ осудили на 9 лет колонии. Об этом, сообщает «Интерфакс», объявил МИД РФ, не уточняя детали.

По словам супруги Ярошенко, обмен прошел в Турции. Российское телевидение показало, как Рид был доставлен в аэропорт Внуково и сел в самолет. Ярошенко из Турции уже прилетел в Сочи, рассказала его жена.

Ярошенко в мае 2010 года был арестован в Либерии по подозрению в подготовке к транспортировке кокаина и вывезен в США. Ордер на арест был выдан американским судом. Россия тогда заявила, что арест гражданина РФ в третьей стране и депортация его в США грубо нарушают международные нормы. В 2011 году Ярошенко приговорили к 20 годам заключения. Ярошенко вину не признал.

Неоднократно появлялись сообщения, что Ярошенко могут обменять на того или иного иностранного гражданина, арестованного или осужденного в России.

Тревор Рид — студент из Техаса, находившийся в России по туристической визе, — был задержан в августе 2019 года из-за громкой ссоры с двумя девушками на Ленинградском шоссе. Как утверждало обвинение, американец сопротивлялся при задержании, а в патрульной машине напал на водителя, порвав его форму, и ударил его напарника. В июле 2020 года его приговорили к девяти годам колонии.

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