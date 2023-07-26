Собянин подарил пистолет офицеру, который отправляется на войну. Откуда у Собянина этот пистолет, непонятно

Мэр Москвы Сергей Собянин во время визита в пункт отбора на военную службу подарил пистолет лейтенанту, который отправляется на войну с Украиной.

«Это мое личное оружие. Я переоформил его на тебя, пусть оно принесет тебе удачу», — сказал мэр.

Откуда у Собянина пистолет, который он подарил офицеру, неясно. Согласно российскому законодательству, дарить наградное короткоствольное оружие запрещено.

Украинские журналисты писали, что Собянину в 2010 году вручил два наградных пистолета Виктор Янукович, занимавший тогда пост президента Украины. Но, по данным журналистов, это были украинские пистолеты «Форт-12». На встрече в пункте отбора на военную службу Собянин вручил офицеру пистолет Ярыгина.

Собянин во время визита в пункт отбора также сообщил, что в Украине воюют 20 тысяч мобилизованных москвичей. «Уже десять тысяч москвичей записались [на службу по контракту], в „ “ еще воюют 20 тысяч мобилизованных. Хотел поблагодарить всех за такой выбор и самоотверженную работу», — сказал Собянин.

В России с конца сентября 2022 года фактически продолжается мобилизация. Хотя власти неоднократно заявляли, что она завершена, соответствующее решение так и не было юридически оформлено.

В январе 2023 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что указ о мобилизации продолжает действовать, поскольку мобилизация не ограничивается только призывом, а «включает и другие мероприятия».

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