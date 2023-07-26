Собянин подарил пистолет офицеру, который отправляется на войну. Откуда у Собянина этот пистолет, непонятно
Мэр Москвы Сергей Собянин во время визита в пункт отбора на военную службу подарил пистолет лейтенанту, который отправляется на войну с Украиной.
«Это мое личное оружие. Я переоформил его на тебя, пусть оно принесет тебе удачу», — сказал мэр.
Откуда у Собянина пистолет, который он подарил офицеру, неясно. Согласно российскому законодательству, дарить наградное короткоствольное оружие запрещено.
Украинские журналисты писали, что Собянину в 2010 году вручил два наградных пистолета Виктор Янукович, занимавший тогда пост президента Украины. Но, по данным журналистов, это были украинские пистолеты «Форт-12». На встрече в пункте отбора на военную службу Собянин вручил офицеру пистолет Ярыгина.
Собянин во время визита в пункт отбора также сообщил, что в Украине воюют 20 тысяч мобилизованных москвичей. «Уже десять тысяч москвичей записались [на службу по контракту], в „СВО“ еще воюют 20 тысяч мобилизованных. Хотел поблагодарить всех за такой выбор и самоотверженную работу», — сказал Собянин.
В России с конца сентября 2022 года фактически продолжается мобилизация. Хотя власти неоднократно заявляли, что она завершена, соответствующее решение так и не было юридически оформлено.
В январе 2023 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что указ о мобилизации продолжает действовать, поскольку мобилизация не ограничивается только призывом, а «включает и другие мероприятия».