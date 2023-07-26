СК обвинил украинскую журналистку, участницу российских пропагандистских ток-шоу Янину Соколовскую в распространении «фейков» об армии РФ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о распространении «фейков» о российской армии в отношении украинской журналистки Янины Соколовской, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, Соколовская в период с марта по май 2022 года распространяла в телеграм-канале «заведомо ложную информацию о действиях российской армии против мирного населения Украины».

Телеграм-каналы Shot и Mash пишут что в московской квартире Соколовской прошел обыск.

РБК напоминает, что в феврале 2023 года журналистка сообщила, что уехала вместе с семьей в Европу после начала полномасштабной войны в Украине.

Соколовская работала в украинских бюро российских «Известий», «Коммерсанта» и РИА Новости. Она также регулярно участвовала в эфирах российских телеканалов. В частности, Соколовская была гостем программы «60 минут», передачи «Время покажет», ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

В то же время телеканал «Дождь» пишет, что сама журналистка настаивала, что представляет на российском телевидении альтернативную точку зрения. Например, в 2019 году в эфире шоу «Кто против?» она обвинила российские спецслужбы в причастности к в Доме профсоюзов в Одессе, после чего ведущий выгнал ее из студии.