Виктор Пшонка, занимавший пост генпрокурора Украины при Януковиче, выиграл суд об отмене санкций Евросоюза

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка, бежавший в Россию после отстранения Виктора Януковича с поста президента Украины, выиграл суд об исключении его из санкционного списка Евросоюза. Об этом сообщает Bloomberg.

Суд Евросоюза заявил, что отменил решение о введении санкций против Пшонки и его сына Артема, ссылаясь на ошибки в оценках Совета ЕС и сомнения в том, что они были основаны на достаточно «твердой фактической основе».

Пшонка и его сын впервые попали под санкции ЕС в 2014 году как лица, привлеченные к уголовной ответственности в Украине за «хищение украинских государственных средств и их незаконное перемещение за пределы Украины», напоминает Bloomberg.

Виктор Пшонка занимал должность генпрокурора Украины с 2010 по 2014 год, когда президентом Украины был Виктор Янукович. После отстранения Януковича от власти во время протестов на Майдане в феврале 2014 года, Пшонка сбежал из страны в Россию. В Украине Пшонка обвиняется в коррупции, злоупотреблении служебным положением, хищении средств. Как напоминает Bloomberg, после побега Пшонки в Россию, активисты попали в его дом в Киев, который был «наполнен» предметами роскоши. Сын Виктора Пшонки Артем состоял в «Партии регионов» Виктора Януковича. В Украине Артема Пшонку обвиняют в растрате.

В апреле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против бывших украинских чиновников, в том числе Пшонки.