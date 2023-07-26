В ВСУ заявили, что российские войска начали использовать иранские дроны «Шахед», выпущенные в России

Представитель оперативного командования «Юг» Сухопутных войск ВСУ Наталия Гуменюк заявила, что российские войска при последних атаках на Украину использовали для ударов иранские дроны-камикадзе «Шахед», собранные на территории России. Об этом, по ее словам, свидетельствует маркировка на дронах.

«То, что на обломках тех „Шахедов“, которые нашли после последних атак, была маркировка кириллицей, говорит о том, что производство у них уже российское», — заявила Гуменюк в эфире украинского ТВ (цитата по «РБК-Украина»).

О том, что для ударов по Украине используют усовершенствованные дроны «Шахед», собранные в РФ, украинское издание Defense Express сообщило 20 июля. По информации издания, эти беспилотники получили новую боевую часть, которая маркируется кириллицей вместо латиницы, и оснащена вольфрамовыми шариками.

Производство иранских дронов-камикадзе «Шахед» расположено на территории особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане, показало расследование местных журналистов. В массовой сборке боевых дронов из иранских комплектующих участвуют студенты колледжа, некоторым из них по 15-16 лет.

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