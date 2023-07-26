ВСУ сбили российские крылатые ракеты над Днепром, Киевской и Харьковской областями
Противовоздушная оборона Украины сбила российские крылатые ракеты над городом Днепр, Киевской и Харьковской областями, заявил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
По его словам, вероятно, Россия атаковала Украину ракетами «Кинжал» и баллистическими ракетами, которые были запущены с юго-восточного направления. Сколько ракет сбили ВСУ и были ли попадания, пока не уточняется.
Представитель ВСУ утверждает, что конечной целью атаки был район города Староконстантинов в Хмельницкой области. Там, пишет «Русская служба Би-би-си», находится военный аэродром.
При этом Игнат добавил, что в небе над Украиной еще остаются выпущенные российскими военными крылатые ракеты.
Вечером 26 июля по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Сообщалось, о работе ПВО в Кировоградской, Днепропетровской и Хмельницкой областях. В Киеве во время воздушной тревоги ограничили работу метро. СМИ публиковали видео пролета ракет над Украиной.