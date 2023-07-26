Верховный суд РФ посчитал, что участие в войне в Украине освобождает от наказания

Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда (ВС) РФ заявила, что «в связи с изменением обстановки» посчитала возможным освободить от наказания российского контрактника Владислава Устинова, признанного виновным в ДТП со смертельным исходом. Об этом говорится в определении суда (.pdf) от 28 июня, подробно об этом рассказывает «Коммерсант».

В своем определении Верховный суд отметил, что с момента совершения преступления прошло больше полутора лет и сейчас осужденный «выполняет боевые задачи в зоне проведения », поэтому больше не представляет опасности для общества.

В мае 2022 года Хабаровский гарнизонный суд признал ефрейтора Владислава Устинова виновным в ДТП, в котором погибли два человека, и приговорил к двум годам лишения свободы в колонии-поселения.

Адвокат Устинова Сергей Бизюкин считает, что в дальнейшем российские суды смогут более активно использовать участие фигурантов уголовных дел в СВО в Украине как смягчающее обстоятельство или основание для пересмотра приговора.

В июне 2023 года вступил в силу закон, согласно которому граждане РФ, осужденные за преступления небольшой и средней тяжести, могут быть освобождены от наказания, если их мобилизуют на войну в Украине или они заключат контракт о прохождении военной службы. Как отмечает «Коммерсант», это правило не могли применить к ефрейтору Владимиру Устинову, поскольку он уже заключил контракт с российской армией.

Читайте также

Слышали, что людям, согласившимся воевать, простят десятки преступлений, совершенных ранее? Так вот, действующие военные смогут грабить, убивать, насиловать до конца войны Это что за новости? 11 карточек