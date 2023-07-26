Верховный суд РФ посчитал, что участие в войне в Украине освобождает от наказания
Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда (ВС) РФ заявила, что «в связи с изменением обстановки» посчитала возможным освободить от наказания российского контрактника Владислава Устинова, признанного виновным в ДТП со смертельным исходом. Об этом говорится в определении суда (.pdf) от 28 июня, подробно об этом рассказывает «Коммерсант».
В своем определении Верховный суд отметил, что с момента совершения преступления прошло больше полутора лет и сейчас осужденный «выполняет боевые задачи в зоне проведения СВО», поэтому больше не представляет опасности для общества.
В мае 2022 года Хабаровский гарнизонный суд признал ефрейтора Владислава Устинова виновным в ДТП, в котором погибли два человека, и приговорил к двум годам лишения свободы в колонии-поселения.
Адвокат Устинова Сергей Бизюкин считает, что в дальнейшем российские суды смогут более активно использовать участие фигурантов уголовных дел в СВО в Украине как смягчающее обстоятельство или основание для пересмотра приговора.
Адвокат Александр Передрук признается, что до сих пор ничего не слышал о том, чтобы участие в СВО применялось судами в качестве основания для освобождения от наказания… Единственное, что его удивляет, так это почему ефрейтор Устинов не был уволен со службы после вступления приговора в силу: по закону назначение военнослужащему наказания в виде лишения свободы является безусловным основанием для этого.
В июне 2023 года вступил в силу закон, согласно которому граждане РФ, осужденные за преступления небольшой и средней тяжести, могут быть освобождены от наказания, если их мобилизуют на войну в Украине или они заключат контракт о прохождении военной службы. Как отмечает «Коммерсант», это правило не могли применить к ефрейтору Владимиру Устинову, поскольку он уже заключил контракт с российской армией.