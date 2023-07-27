РБК: депутатам запретили ездить на войну без разрешения Шойгу и Герасимова

Депутатов Госдумы уведомили, что все их визиты в воинские части и подразделения в зоне боевых действий в Украине должны быть согласованы с руководством Минобороны РФ, рассказали РБК три собеседника в Госдуме.

Источники издания утверждают, что согласовывать поездки на войну депутатам необходимо с министром обороны Сергеем Шойгу или начальником Генштаба Валерием Герасимовым через думское руководство.

О таком требовании парламентариям сообщили после письма Шойгу к спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Оно поступило в Думу на прошлой неделе и «носило рекомендательный характер», уточнил один из источников РБК.

По его словам, появление рекомендаций может быть связано с тем, что военных «не устраивает пиар в прифронтовой зоне»: «Постоянно фотографируются, устраивают шоу». Другой собеседник издания подтвердил, что вопросы возникли к депутатам, которые «фотографируется возле танков и пушек». При этом в письме Шойгу конкретные фамилии не назывались.

По словам источников, в письме была еще одна рекомендация: осуществлять перелет парламентариев военными бортами только по ходатайству Володина или его первых заместителей.

Один из собеседников РБК пояснил, что депутатам запретили без согласования приезжать в воинские части и встречаться на их территории с военными. При этом они по-прежнему смогут ездить в аннексированные РФ территории Украины а также передавать военным помощь на нейтральной территории.

В мае 2022 года на фоне поездок парламентариев в Донбасс произошел заочный спор между спикером Госдумы Вячеславом Володиным и секретарем генерального совета «Единой России» Андреем Турчаком.

Володин заявил о необходимости «исключить избыточные рвения отдельных депутатов заниматься несвойственной деятельностью». Среди таких депутатов он назвал глав трех комитетов, которые пропустили ряд заседаний Совета Думы из-за поездок в Донбасс. При этом думский спикер отметил, что охрана парламентариев в таких поездках «стоит как вся ».

В ответ Турчак сказал, что комментировать такие поездки депутатов могут только те, кто был в Донбассе и «пропустил это все через себя». Тогда Володин отметил, что избиратели платят депутатам деньги за работу, а не за то, чтобы они «занимались собственной повесткой».

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