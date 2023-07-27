The New York Times: власти Великобритании разрешили российским миллиардерам тратить сотни тысяч долларов с замороженных счетов, несмотря на санкции

Власти Великобритании разрешили попавшим под санкции российским миллиардерам тратить сотни тысяч долларов с замороженных счетов, в том числе на обслуживающий персонал, сообщает газета The New York Times.

По данным издания, деньги бизнесменам, находящимся по санкциями, выдают на основании лицензий, которые позволяют им пользоваться частью активов с замороженных счетов. В некоторых случаях российским бизнесменам разрешалось тратить более миллиона долларов в год, пишет газета.

Например, один из основателей «Альфа-банка» Михаил Фридман в первый год полномасштабной войны в Украине получил лицензию на содержание домашнего персонала, состоящего из 19 сотрудников. В их число входили водители, личные повара, уборщицы и так далее. Содержание обслуживающего персонала в течение десяти месяцев обошлось Фридману в 300 тысяч фунтов стерлингов (около 400 тысяч долларов). В настоящий момент, уточняет издание, эта лицензия истекла, однако бизнесмен, вероятно, попробует получить новое разрешение.

Кроме того, Фридман получал ежемесячное пособие в размере семи тысяч фунтов стерлингов (около девяти тысяч долларов) для покрытия «основных потребностей своей семьи».

Бывшему партнеру Фридмана Петру Авену власти Великобритании одобрили ежемесячное пособие в размере 60 тысяч фунтов стерлингов (77 тысяч долларов). Большая часть этой суммы — около 45 тысяч — досталась охранной компании, принадлежащей финансовому управляющему Авена, которого подозревают в помощи бизнесмену в уклонении от санкций. Газета отмечает, что остается неясным, какие проверки проводило правительство перед тем, как одобрить эти запросы.

The New York Times сообщает, что в 2022 году власти Великобритании получили около тысячи заявок на выдачу лицензий. К концу года правительство одобрило только 82 заявки. Издание пишет, что многие заявки до сих пор остаются на рассмотрении.

Михаил Фридман и Петр Авен попали под санкции Евросоюза в феврале 2022 года, вскоре после начала полномасштабной войны в Украине. Власти ЕС обосновали свое решение об ограничительных мерах связями Фридмана и Авена в российских властных кругах. В марте 2022 года санкции против бизнесменов также ввела ввела Великобритания.

Сейчас бизнесмены пытаются оспорить введенные против них санкции. В июле 2023 года Европейский суд общей юрисдикции начал рассматривать иск Фридмана, поданный к Совету Евросоюза из-за введенных против бизнесмена ограничений. Один из адвокатов Фридмана Тьерри Марембер заявил, что санкции ЕС «разрушили» жизнь миллиардера.

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