«Дождь» запустил специальный эфир в связи с решением Генпрокуратуры России объявить телеканал «нежелательной» организацией. В нем принимают участие журналисты канала и других медиа, а также юристы. Они говорят о том, что означает решение прокуратуры. Главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко в интервью «Медузе» (которая тоже объявлена в России «нежелательной») сказал, что телеканал продолжит работу. Смотрите «Дождь». Вот трансляция.

Эфир в поддержку Дождя Телеканал Дождь

Фото на обложке: «Медуза»