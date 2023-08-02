«Коммерсант»: следствие допускает, что для атак на Москва-Сити могли использовать беспилотники типа «Бобер»

Следственный комитет России после на Москву 30 июля и 1 августа возбудил уголовные дела по статье о терактах, совершенных неустановленными украинскими военными по приказу их командования. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

Официально СК о возбуждении дел не сообщал и не раскрывал подробности расследования. Источники «Коммерсанта», близкие к следствию, считают, что для обеих атак могли использовать беспилотники типа «Бобер», визуально отличающиеся формой киля и темно-голубой расцветкой. Обломки такого цвета нашли в больших количествах возле башни Москва-Сити.

Как отмечает «Коммерсант», предположительно, дроны «Бобер» впервые использовали для массированных ударов по Москве и Подмосковью 30 мая.

«Бобер» — украинский дрон-камикадзе, который начали разрабатывать в 2022 году. The New York Times пишет, что сбор средств на создание беспилотников «Бобер» запустили в твиттере в декабре по просьбе Главного управлению разведки (ГУР) Минобороны Украины. Какая компания производит дроны, неизвестно. Считается, что дроны поставляют ГУР.

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