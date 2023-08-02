В Белгородской области участникам отрядов территориальной обороны выдали оружие
Членам отрядов территориальной обороны Белгородской области выдали оружие, сообщает ТАСС. РИА Новости отмечает, что вручение оружия прошло на «торжественной церемонии».
Участникам теробороны вручили автоматы, противодроновые ружья, автомобили марки УАЗ и цифровые радиостанции. В рамках передачи оружия взвод беспилотников провел показательные учения по работе с дронами.
О том, что участникам отрядов территориальной обороны раздадут оружие, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал еще в начале июля. По его словам, в теробороне региона состоят три тысячи человек. Власти области начали формировать еще один полк с такой же численностью участников.
ТАСС сообщает, что в рамках теробороны Белгородской области создали семь батальонов. РИА Новости пишет о восьми.
В Кремле заявили, что выдача оружия отрядам теробороны региона осуществляется в соответствии с законом и в связи с обстановкой в Белгородской области. «Это мера, которая необходима на фоне атак, нападений, которые с территории Украины осуществляются», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос, нет ли в Кремле опасений, что оружие может попасть не в те руки, Песков заявил: «Оружие никогда не бывает бесконтрольным. Все механизмы контроля, конечно же, должны быть очень тщательно реализованы. Нет сомнений, что так оно и есть».
После сообщений о раздаче оружия бойцам теробороны Белгородской области губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что аналогичное подразделение региона — народная дружина — также получит боевое оружие.
Отряды территориальной обороны в Белгородской области начали создавать в ноябре — декабре 2022 года. В них, как заявлял Вячеслав Гладков, принимали людей, которые не могут быть призваны в армию, но имеют боевой опыт и «большое желание в случае необходимости встать на защиту своего родного дома и своей семьи».
Белгородская область и другие приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы после полномасштабного российского вторжения в Украину. Перед началом украинского контрнаступления обстрелы приграничных районов Белгородской области значительно участились. Воюющие на стороне Украины «Русский добровольческий корпус» и легион «Свобода России» несколько раз совершали рейды в регион и на некоторое время брали под контроль приграничные населенные пункты.