Власти Белгородской области раздадут оружие участникам отрядов территориальной обороны

Власти Белгородской области в ближайшее время выдадут оружие некоторым участникам отрядов территориальной обороны. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков.

«Вопрос с оружием частично решен — через неделю мы в рамках своих полномочий (оказалось, что такая возможность есть) часть теробороны, батальоны, которые расположены вдоль границы, вооружим. Не могу рассказать вам более подробно», — сказал чиновник.

Гладков подчеркнул, что вопрос «находится в рамках правового поля».

Он отметил, что сейчас в теробороне региона три тысячи человек — «настоящих мужчин, которые имеют постоянную работу, но сказали, что готовы взять оружие и защитить свои дома, семьи, детей, землю, если будет необходимость».

Гладков также сообщил, что в Белгородской области начали формировать второй полк теробороны, численность которого тоже составит три тысячи человек.

Отряды территориальной обороны в Белгородской области начали создавать в декабре 2022 года. В них, как заявлял Гладков, принимали людей, которые не могут быть призваны в армию, но имеют боевой опыт и «большое желание в случае необходимости встать на защиту своего родного дома и своей семьи».

Перед началом контрнаступления обстрелы приграничных районов Белгородской области со стороны Украины значительно участились. Воюющие на стороне Украины «Русский добровольческий корпус» и легион «Свобода России» несколько раз совершали рейды в регион и на некоторое время брали под контроль приграничные населенные пункты.

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