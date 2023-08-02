Курс евро на Московской бирже поднялся до 103 рублей

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже поднялся до 103 рублей. Это произошло впервые с 28 марта 2022 года, пишет ТАСС.

Кроме того, впервые с весны 2022 года курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил отметку в 94 рубля.

Биржевой курс российского рубля продолжает снижение в течение нескольких недель. 6 июля курс евро впервые с марта 2022 года поднялся выше психологической отметки в 100 рублей. 17 июля курс евро превысил 102 рубля.

Биржевые аналитики указывали на сокращение экспортной выручки и высокие бюджетные расходы, а также на отсутствие факторов поддержки и низкое предложения валюты на рынке.

Читайте также

Доллар добрался уже до 93 рублей, евро — до 102. Почему падение российской валюты не останавливается?

Читайте также

Доллар добрался уже до 93 рублей, евро — до 102. Почему падение российской валюты не останавливается?