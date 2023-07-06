Курс евро на открытии торгов на Московской бирже превысил 100 рублей

Курс евро на открытии торгов на Московской бирже 6 июля впервые с 29 марта 2022 года поднялся выше отметки 100 рублей. По состоянию на 08:27 мск, евро торговался 100,49 рубля — на 1,49 рубля больше уровня закрытия предыдущей сессии.

Курс доллара также вырос до максимума с конца марта 2022 года. Американская валюта в 08:30 мск торговалась по 92,61 рубля — на 1,61 рубля больше уровня закрытия торгов 5 июля.

Курс российского рубля снижается уже продолжительное время. Биржевые аналитики указывают на сокращение экспортной выручки и высокие бюджетные расходы, а также на отсутствие факторов поддержки и низкое предложения валюты на рынке.

Первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева 4 июля говорила, что регулятор по-прежнему не видит ни рисков для финансовой стабильности при такой динамике курса рубля, ни необходимости возвращать обязательную продажу валютной выручки экспортерами.

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