Курс евро на Московской бирже поднялся выше 102 рублей

На открытии торгов на Московской бирже 17 июля курс российского рубля к доллару и евро резко снизился. Так, евро на 09:30 мск торговался выше отметки в 102 рубля, прибавив более 70 копеек по сравнению с закрытием предыдущей сессии. Такой биржевой курс евро предыдущий раз был 8 июля.

Курс доллара к рублю также вырос. На 09:30 мск доллар США на Московской бирже стоил 90,77 рубля (+71 копейка к уровню закрытия предыдущих торгов).

Биржевой курс российского рубля снижается уже несколько недель. Эксперты указывали на сокращение экспортной выручки и высокие бюджетные расходы, а также на отсутствие факторов поддержки и низкое предложения валюты на рынке. Оказал ли на курс российской валюты дополнительное влияние взрыв на Крымском мосту, аналитики пока не сообщают.

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