Пенсионера из Новосибирска приговорили к трем годам колонии из-за комментариев во «ВКонтакте». Обвинение запрашивало вдвое больше

Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил 67-летнего пенсионера Тахира Арсланова к трем годам колонии общего режима из-за комментариев во «ВКонтакте», сообщает SotaVision.

Суд признал Арсланова виновным по статьям о призывах к терроризму, экстремизму и массовым беспорядкам. Гособвинение запрашивало для пенсионера шесть лет лишения свободы. Адвокат Арсланова просила, чтобы ее подзащитному назначили наказание без ограничения свободы.

По данным SotaVision, поводом для дела стали два комментария пенсионера во «ВКонтакте». В одном из них Арсланов назвал российское вторжение в Украину «захватнической войной кремлевских фашистов», а в другом высказался о поджоге военкомата в Новосибирске в сентябре 2022 года. Свидетелями обвинения по делу выступили двое военных из Барнаула, у которых посты Арсланова «вызвали негативные эмоции». Они утверждали, что случайно наткнулись на комментарии пенсионера в новосибирском паблике.

На суде Арсланов заявил, что сожалеет о комментариях. «У меня была неприязнь к руководству страны, но никаких противоправных действий совершать не собирался. Я никому не сделал зла», — сказал пенсионер.

Ранее Арсланов рассказывал SotaVision, что у него дочь живет в Киеве и из-за обстрелов она была вынуждена почти все время ночевать в бомбоубежище. «Когда их начали бомбить, я просто разум потерял, начал писал антивоенные комментарии», — говорил он.

На суде по делу Арсланова присутствовала новосибирский депутат Светлана Каверзина. Приговор она назвала «крайне несправедливым», а также допустила, что, учитывая возраст и условия в российских колониях, пенсионер может «не вернуться оттуда».

«У человека 50 лет трудового стажа, в том числе на закрытых оборонных предприятиях, служба в армии, играл за волейбольную команду области, в трудовой книжке сплошные благодарности, куча рацпредложений. Родина ему в ответ пенсию в 14000, обыск в полночь с выбитыми дверями, допросы до 5 утра, заблокированные банковские карточки и сверху вишенка — уголовное дело за три коммента», — написала Каверзина.

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