В канцелярии Эрдогана сообщили, что есть договоренность о визите Путина в Турцию. В Кремле заявили, что они только готовят «возможную» встречу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону. Как сообщает турецкое государственное агентство «Анадолу», лидеры двух стран договорились о визите Путина в Турцию.

О дате визита не сообщается. В Кремле подтвердили переговоры президентов, но пока не сообщили о подробностях.

Обновление. В Кремле по итогам переговоров заявили, что Путин и Эрдоган договорились о «продолжении контактов на различных уровнях, в том числе в контексте подготовки возможной встречи двух лидеров». В ходе переговоров Путин заявил, что Россия готова вернуться к зерновой сделке при выполнении Западом обязательств перед Москвой.

В канцелярии турецкого лидера сообщили, что в ходе переговоров Эрдоган подчеркнул важность и отметил, что Турция продолжит прилагать активные дипломатические усилия для продолжения черноморской зерновой инициативы.

Последний раз Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проводили переговоры в июне. После того как 17 июля Россия вышла из зерновой сделки, лидеры двух стран не общались, отмечает РБК.

Президент Турции говорил, что соглашение может быть возобновлено после визита Путина в Турцию. По словам Эрдогана, российского президента ждут в Анкаре в августе. В Кремле говорили, что контакты Путина с Эрдоганом возможны, но точных дат пока нет.

Газета The Wall Street Journal отмечала, что Путин игнорировал запросы Эрдогана, предлагавшего провести переговоры о продлении зерновой сделки. По словам собеседников газеты, Россия отказалась от соглашения после того, как Эрдоган «разозлил» российские власти, разрешив вернуть Украине защитников «Азовстали», которые по условиям соглашения с РФ должны были оставаться в Турции до конца войны.