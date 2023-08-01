Война Пятьсот двадцать четвертый день. Онлайн «Медузы»

Государственное бюро расследований Украины заподозрило депутатов Киевского городского совета в уклонении от военной службы.

По версии следствия, четверо военнослужащих одной из воинских частей сил территориальной обороны в течение года не являлись на военную службу. Трое уклонистов — депутаты Киевского городского совета, еще один — помощник депутата.

Подозреваемые оформили командировку в Киевскую военную администрацию, но при этом получали зарплаты в части, где якобы проходили службу, сообщает пресс-служба ГБР.