Война Пятьсот двадцать четвертый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 31 июля читайте здесь.
Главные новости:
- Компании российских миллиардеров поставляют наемников в добровольческий отряд армии РФ и избегают западных санкций, говорится в расследовании «Важных историй».
- Три иностранных судна зашли в украинский порт после выхода России из зерновой сделки, пишет Forbes.
- Минобороны РФ заявило, что отразило атаку морских дронов на корабли Черноморского флота.
- Войска РФ атаковали Харьков дронами-камикадзе.
- Москву и Подмосковье снова атаковали беспилотники. Один из дронов врезался в башню Москва-Сити.
В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета российского истребителя МиГ-31К.
Государственное бюро расследований Украины заподозрило депутатов Киевского городского совета в уклонении от военной службы.
По версии следствия, четверо военнослужащих одной из воинских частей сил территориальной обороны в течение года не являлись на военную службу. Трое уклонистов — депутаты Киевского городского совета, еще один — помощник депутата.
Подозреваемые оформили командировку в Киевскую военную администрацию, но при этом получали зарплаты в части, где якобы проходили службу, сообщает пресс-служба ГБР.
Сотрудники Минэкономразвития работают удаленно после атаки беспилотника на высотку в правительственном «IQ-квартале» в Москва-Сити, сообщила советник главы ведомства Дарья Левченко.
По ее словам, сейчас здание, где находится министерство, оценивают на предмет безопасности, также оценивается нанесенный ущерб.
Атаку на Москву также прокомментировал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. В эфире телемарафона он отреагировал на очередное нападение вопросом: «А где же славное эшелонированное российское ПВО?»
«Украинские военные имеют определенный опыт сбивать [БПЛА]. Российские же военные не могут справиться с теми БПЛА, которые где-то там долетают до них уже не первый раз. Ну и надеемся, у них и не будет опыта [их сбивать]», — приводит слова Игната «РБК-Украина».
«Москва ускоренно привыкает к полноценной войне». Офисе президента Украины — об атаках беспилотников на Москву
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал в твиттере участившиеся в последние дни атаки беспилотников на Москву. По его словам, в столице и самой России будет происходить еще больше атак.
Москва ускоренно привыкает к полноценной войне, которая скоро окончательно перейдет на территорию «авторов войны», чтобы собрать с них все долги. Все, что будет дальше происходить в России, — объективный исторический процесс. Больше неустановленных дронов, больше разрухи, больше гражданских конфликтов, больше войны.
Обломки сбитых ночью в Подмосковье беспилотников не привели к разрушениям инфраструктуры, заявили источники РИА Новости в экстренных службах. По их словам, повреждений на земле нет.
По данным ТАСС, несущие конструкции башни «IQ-квартал» в Москва-Сити также не были повреждены.
«На месте работают специалисты, которые в том числе оценивают причиненный ущерб. Установлено, что в результате попадания БПЛА несущие конструкции не повреждены», — сказал собеседник агентства в экстренных службах.
За минувшие сутки пять районов Белгородской области попали под минометные и артиллерийские обстрелы, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, жители области не пострадали. Повреждения получили несколько домов (выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы), хозяйственные постройки, гараж, автомобиль, а также линия электропередачи.
Мобильное предложение банка «Тинькофф» пропало из Google Play, обратили внимание РИА Новости и «Коммерсант». В июле «Тинькофф» попал под блокирующие санкции США и Канады.
Три иностранных грузовых судна прибыли в украинский Измаильский морской торговый порт на реке Дунай, несмотря на российскую блокаду, сообщил Forbes.
По информации издания, суда греческой, израильской и турецко-грузинской компаний вошли в порт еще 30 июля. За их перемещениями наблюдала авиагруппа НАТО. Предполагается, что в Измаиле на суда погрузят украинское зерно, а затем они вернутся в иностранные порты через Черное море.
Как отмечает Forbes, все три судна не скрывали своего местоположения, а их курс были видны всем, в том числе на сайтах, отслеживающих перемещения судов.
«Сообщения о том, что три гражданских суда беспрепятственно дошли до Украины, может свидетельствовать о том, что Россия либо не желает, либо неспособна проводить обыски кораблей в данный момент», — комментировал ситуацию Институт изучения войны в сводке за 30 июля.
- Власти РФ вышли из зерновой сделки 17 июля, заявив, что часть договоренностей, касающихся облегченного экспорта удобрений из России, не выполнена. За время действия соглашения — с июля 2022 года — Украина экспортировала около 33 миллионов тонн зерна.
- После выхода из сделки российские войска начали практически ежедневно обстреливать юг Украины, в том числе Одесскую область, уничтожая инфраструктуру портов, которую использовали при зерновой сделке. Минобороны РФ также грозило, что будет считать военными целями все суда, следующие по Черному морю в порты Украины.
- Зеленский говорил, что Киев может продолжить поставки зерна по черноморскому коридору. По его словам, к украинским властям обратились компании-собственники кораблей и сказали, что готовы продолжать поставки зерна, «если Украина готова выпускать, а Турция будет пропускать».
Владимир Путин не выдержит вести войну против Украины в течение длительного времени. Об этом в интервью бразильскому каналу GloboNews заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Отвечая на вопрос журналиста, может ли Украина повторить судьбу Сирии, где Россия ведет «прокси-войну» на протяжении почти 30 лет, Зеленский сказал следующее: «Путин не проживет столько лет. В том темпе, в котором он воюет с нами, он не воевал в Сирии. <…> Он не выдержит. 30 лет его не будет, он умрет — это совершенно понятно. Но и 10 лет он не выдержит. Он не та уже фигура» (цитата по The Moscow Times).
Губернатор Брянской области Александр Богомаз утверждает, что ВСУ обстреляли село Чуровичи в Климовском районе региона.
Пострадавших нет. В результате обстрела повреждены два жилых дома, хозяйственные постройки, два легковых автомобиля, здание недействующего социального учреждения.
Начальник Генштаба Вооруженных РФ Валерий Герасимов приехал на передовой пункт российских войск в Запорожской области, сообщило Минобороны России.
Как утверждает ведомство, Герасимов «проверил передовой пункт управления» войск РФ на запорожском направлении, заслушал доклады о ситуации на фронте, а также «обратил внимание на своевременное выявление противника, нанесение по нему превентивных ударов и ведение контрбатарейной борьбы».
Последствия атак беспилотников на Харьков и Москву
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с руководителями силовых и военных ведомств.
Утро началось с важных докладов. Министра [внутренних дел Игоря] Клименко — по ситуации и атакам по приграничным областям и ночному удару дронами по Харькову. Враг атаковал Харьков пятью «Шахедами». Все службы на местах попадания, работают.
Доклад генерала [главы СБУ Василия] Малюка — завершение работ по устранению последствий обстрела Кривого Рога, Херсона.
Заслушал Главкома [Валерия] Залужного по ситуации на фронте. <…> Был и закрытый доклад начальника ГУР [Кирилла] Буданова.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За прошедшие сутки войска РФ нанесли девять ракетных и 57 авиационных ударов, совершили 61 обстрел из систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
- Произошло более 40 боевых столкновений. ВСУ отразили атаки противника восточнее Берестового и возле Новоселовского, продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Победы.
- Украинская авиация нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава противника и три удара по зенитно-ракетным комплексам россиян.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пять зенитно-ракетных комплексов, систему залпового огня «Солнцепек», пять артиллерийских установок, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и пять районов сосредоточения личного состава противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Минобороны РФ утверждает, что ВСУ пытались атаковать корабли Черноморского флота с помощью морских дронов
В ночь на 1 августа Вооруженные силы Украины пытались атаковать патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота РФ, сообщает Минобороны РФ.
По утверждению российского военного ведомства, инцидент произошел в юго-западной части Черного моря в 340 километрах юго-западнее Севастополя.
В атаке участвовали три морских безэкипажных катера, которые были уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, заявили в Минобороны.
25 июля российские военные сообщали об еще одной «безуспешной» атаке ВСУ на патрульный корабль «Сергей Котов» с помощью морских дронов.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
В результате ракетного обстрела Кривого Рога пострадали более 80 человек, сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак.
«Кривой Рог в трауре. Вечная память невинным жертвам российских ракет. Уже более 80 пострадавших из-за вражеской атаки. Среди них 7 детей. В больницах остаются 19 человек. Все средней тяжести», — написал Лысак в своем телеграм-канале.
Вечером 31 июля сообщалось, что при обстреле погибли шесть человек, в том числе ребенок. Поисково-спасательная операция завершена.
Российские войска нанесли удар по Кривому Рогу утром 31 июля. Как сообщал президент Украины Владимир Зеленский, одна ракета попала в учебный корпус университета, а вторая — в жилой дом, разрушив секцию с четвертого по девятый этажи.
Ночью войска РФ атаковали Харьков дронами-камикадзе
В ночь на 1 августа российские войска нанесли удары по Харькову дронами-камикадзе «Шахед», сообщил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов.
По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, один из беспилотников попал в трехэтажное здание учебного заведения в Салтовском районе города. В результате частично разрушены конструкции и перекрытия второго и третьего этажей. В здании возник пожар на площади около 200 квадратных метров. О пострадавших не сообщалось.
Кроме того, зафиксированы три попадания на территории спорткомплекса в Шевченковском районе Харькова. Частично повреждено двухэтажное здание. Пострадал 63-летний охранник. Его госпитализировали.
Москву снова атаковали беспилотники. Один из дронов врезался в башню Москва-Сити
В ночь на 1 августа несколько беспилотников пытались пролететь в Москву, но были сбиты средствами ПВО, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Один дрон попал в здание башни Москва-Сити, которая уже подвергалась атаке в ночь на 30 июля. В результате поврежден фасад башни на уровне 21 этажа, нарушено остекление на площади 150 квадратных метров. Пострадавших нет.
Минобороны РФ объявило, что пресекло «попытку террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве и Московской области».
По данным ведомства, всего в атаке участвовали три украинских беспилотника. Два из них были сбиты ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Подмосковья. Третий подавили средствами радиоэлектронной борьбы, он потерял управление и «потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити».
Здравствуйте. Мы продолжаем в прямом эфире следить за войной в Украине и связанными с ней событиями в России и в мире. Спасибо, что читаете нас.