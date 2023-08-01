Минобороны РФ заявило, что отразило атаку морских дронов на корабли Черноморского флота

В ночь на 1 августа Вооруженные силы Украины пытались атаковать патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота РФ, сообщает Минобороны РФ.

По утверждению российского военного ведомства, инцидент произошел в юго-западной части Черного моря в 340 километрах юго-западнее Севастополя.

В атаке участвовали три морских безэкипажных катера, которые были уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, заявили в Минобороны.

25 июля российские военные сообщали об еще одной «безуспешной» атаке ВСУ на патрульный корабль «Сергей Котов» с помощью морских дронов.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

По данным CNN, ранее морские беспилотники Военно-морских сил Украины как минимум дважды использовались при атаках на аннексированный Крым: в октябре 2022 года при ударе по базе Черноморского флота в Севастополе и в июле 2023 года при ударе по Крымскому мосту.

Подробнее о морских дронах

CNN показал морские дроны Украины. По данным источников телеканала, такие же недавно ударили по Крымскому мосту

Подробнее о морских дронах

CNN показал морские дроны Украины. По данным источников телеканала, такие же недавно ударили по Крымскому мосту