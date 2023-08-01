Как беспилотники били по России и аннексированному Крыму за последний месяц. Список атак Они происходят почти каждый день

Здание на Комсомольском проспекте в Москве после атаки беспилотника. 24 июля 2023 года Александр Неменов / AFP / Scanpix / LETA

Беспилотники атаковали Москву в ночь на 1 августа. Это вторая атака дронов на город за три дня — предыдущая произошла в ночь на 30 июля. В обоих случаях повреждения получили башни делового комплекса Москва-Сити. Атаки дронов на Москву и другие города России, а также аннексированный Крым происходят регулярно. Власти РФ обвиняют в них ВСУ, украинская сторона официально подтверждает свою причастность только к некоторым атакам в Крыму.

4 июля 2023 года. Москва. Системы противовоздушной обороны (ПВО), по заявлению Минобороны РФ, сбили четыре беспилотника над Новой Москвой, еще один дрон подавили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), он потерпел крушение в Московской области. Пострадавших и разрушений нет.

6 июля. Белгородская область. Системы ПВО на подлете к Белгороду сбили шесть дронов самолетного типа, которые, по данным СМИ, пытались атаковать нефтехранилище и энергоподстанцию.

13 июля. Воронежская область. Три беспилотника сбили на подлете к Воронежу. Пострадавших и разрушений нет. По данным СМИ, вероятной целью дронов был военный аэродром Балтимор.

14 июля. Курская область. В Курчатове (город у Курской АЭС) упал самодельный дрон, повреждения получил многоквартирный дом. Никто не пострадал.

16 июля. Севастополь. Силы ПВО и РЭБ уничтожили восемь беспилотников — в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты, Балаклавы и мыса Манганари. По данным властей аннексированного региона, никто не пострадал, разрушений нет.

20 июля. Крым. Беспилотник ударил по одному из населенных пунктов на северо-западе полуострова. Власти аннексированного Крыма заявили, что повреждены четыре административных здания, погибла девочка-подросток.

22 июля. Крым. Беспилотник ударил по Красногвардейскому району, произошла детонация на складе боеприпасов. ВСУ заявили, что уничтожили нефтебазу и склады армии РФ.

22 июля. Белгородская область. По заявлению властей, украинские силы во время атаки на село Журавлевка среди прочего использовали один дрон-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет.

24 июля. Москва. Два беспилотника ударили по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет, заявили власти Москвы. Один дрон, как предполагается, попал в штаб-квартиру хакерской группировки ГРУ Fancy Bear на Комсомольском проспекте. Второй беспилотник попал в строящийся бизнес-центр на проспекте Лихачева.

24 июля. Крым. В атаке участвовали 17 беспилотников. По данным Минобороны РФ, 14 дронов подавили средства РЭБ, три сбили силы ПВО. В Джанкойском районе дрон попал в склад боеприпасов, в Кировском районе обломки другого БПЛА повредили частный дом.

28 июля. Москва. Средства ПВО уничтожили беспилотник, направленный на некие объекты в Московской области. Его сбили в Новой Москве. Пострадавших и разрушений нет.

30 июля. Москва. Три дрона атаковали Москву. По заявлению Минобороны РФ, силы ПВО сбили один беспилотник над Подмосковьем, еще два подавили средства радиоэлектронной борьбы, из-за чего дроны потерпели крушение на территории Москва-Сити. Повреждения получили две башни. Пострадал один человек.

30 июля. Крым. В атаке участвовали 25 беспилотников самолетного типа: 16 из них уничтожила ПВО, остальные подавили средства РЭБ. О пострадавших или разрушениях не сообщалось.

30 июля. Ростовская область. Беспилотник (предположительно, российский) упал в хуторе Дарагановка Неклиновского района. Из-за взрыва дрона загорелись частный дом и автомобиль. Местные власти утверждали, что никто не пострадал, но СМИ сообщили, что местная жительница получила ожоги.

31 июля. Брянская область. Беспилотник попал в здание УВД в Трубчевске. Повреждена крыша, выбиты окна. Никто не пострадал.

1 августа. Москва. Три беспилотника ударили по Москве, два из них сбили силы ПВО в Московской области. Третий дрон подавили средства РЭБ, из-за чего тот потерял управление и потерпел крушение, врезавшись в башню Москва-Сити, которая получила повреждения в ходе атаки 30 июля.

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