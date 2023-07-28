Мэр Москвы сообщил о «попытке атаки вражеского беспилотника»

В ночь на 28 июля в Москве предотвращена атака «вражеского беспилотника», заявил мэр города Сергей Собянин.

«Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами Министерства обороны. Разрушений и пострадавших нет», — написал он в телеграм-канале.

Минобороны РФ утверждает, что целью беспилотника были некие объекты в Подмосковье.

«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области. Средствами ПВО БПЛА уничтожен. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — говорится в заявлении военного ведомства.

Других подробностей власти пока не сообщают.

Shot утверждает, что беспилотник сбили в поселке Птичное в Троицком административном округе. Телеграм-канал также публикует фото обломков дрона.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Москва неоднократно подвергалась атакам беспилотников. В ночь на 3 мая 2023 года два дрона атаковали купол Сенатского дворца в Московском Кремле. Власти РФ назвали произошедшее терактом и попыткой покушения на Владимира Путина, хотя в момент атаки он находился в другой резиденции.

Утром 30 мая дроны атаковали несколько районов Москвы и Подмосковья. Три беспилотника попали в жилые дома в Новой Москве и в центре столицы. 21 июня три беспилотника сбили в Новой Москве и Наро-Фоминском городском округе. 4 июля несколько дронов сбили на подлете к Москве, из-за этого временно не работал аэропорт Внуково.

В ночь на 24 июля два беспилотника ударили по двум нежилым зданиям в Москве. Один дрон попал в строящийся бизнес-центр на проспекте Лихачева, другой упал на пустовавшее здание Центрального военного оркестра Минобороны РФ на Комсомольском проспекте. В зданиях были выбиты окна и повреждена кровля.

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