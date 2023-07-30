Минобороны РФ заявило, что 25 украинских беспилотников атаковали Крым. Все дроны уничтожены

Министерство обороны РФ заявило, что в ночь на 30 июля украинские войска запустили 25 беспилотников самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым.

По данным российского ведомства, российские средства противовоздушной обороны уничтожили 16 украинских беспилотников. Еще девять дронов подавили средства радиоэлектронной борьбы и летательные аппараты, «не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Черного моря в районе мыса Тарханкут».

По заявлению российской стороны, пострадавших и разрушений нет.

В ночь на 30 июля дроны атаковали Москву. По заявлению Минобороны РФ, российские средства радиоэлектронной борьбы подавили два дрона, которые, «потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити». По данным экстренных служб, ранен один человек.

Читайте также

Война Пятьсот двадцать второй день. Онлайн «Медузы»

Читайте также

Война Пятьсот двадцать второй день. Онлайн «Медузы»