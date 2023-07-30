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Война Пятьсот двадцать второй день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 29 июля читайте здесь.

Москва. Последствия атаки беспилотников

Alexander Nemenov / AFP / Scanpix / LETA

Минобороны России утверждает, что атака беспилотников была «пресечена».

По заявлению ведомства, всего дронов было три. Один из них сбила ПВО в Одинцовском районе.

«Еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити», — говорится в официальном заявлении Минобороны.

Ночью Москву атаковали беспилотники

В результате атаки повреждения получили две башни в Москва-Сити. По данным ТАСС, ранения получил охранник.

Это уже третья атака беспилотников на Москву за неделю.

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