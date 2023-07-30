Война Пятьсот двадцать второй день. Онлайн «Медузы»

Минобороны России утверждает, что атака беспилотников была «пресечена».

По заявлению ведомства, всего дронов было три. Один из них сбила ПВО в Одинцовском районе.

«Еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити», — говорится в официальном заявлении Минобороны.