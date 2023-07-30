Война Пятьсот двадцать второй день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 29 июля читайте здесь.
Москва. Последствия атаки беспилотников
Минобороны России утверждает, что атака беспилотников была «пресечена».
По заявлению ведомства, всего дронов было три. Один из них сбила ПВО в Одинцовском районе.
«Еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити», — говорится в официальном заявлении Минобороны.
Ночью Москву атаковали беспилотники
В результате атаки повреждения получили две башни в Москва-Сити. По данным ТАСС, ранения получил охранник.
Это уже третья атака беспилотников на Москву за неделю.
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