Война Пятьсот двадцать первый день. Онлайн «Медузы»

В свою очередь президент ЮАР Сирил Рамафоса на той же встрече призвал Путина возобновить зерновую сделку.

«Мы сюда пришли не для того, чтобы просить о какие-то „дары“. Мы, конечно, понимаем, что вы из щедрости решили безвозмездно предоставить зерно некоторым африканским странам, которые сталкиваются с определенными сложностями, однако это не наша основная цель здесь. Это не главная наша задача, чтобы добиться каких-то поставок такого характера», — заявил лидер ЮАР.

Ранее Путин на пленарном заседании форума «Россия-Африка» заявил, что Россия готова бесплатно в ближайшие три-четыре месяца поставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР и Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна.

В рамках зерновой сделки Украина экспортировала около 33 миллионов тонн продовольствия. В то же время остановка зерновой сделки уже привела к росту цен на зерно.

«Агентство» подсчитало, что даже тем шести африканским странам, которым президент России Владимир Путин обещал бесплатное зерно, было бы выгоднее возобновление зерновой сделки, поскольку бесплатные поставки РФ покрытую получить лишь малую часть необходимого им зерна, а переплаты из-за возросших цен обойдутся этим странам в миллионы долларов.