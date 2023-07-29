Война Пятьсот двадцать первый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику главных событий 28 июля читайте здесь.
В свою очередь президент ЮАР Сирил Рамафоса на той же встрече призвал Путина возобновить зерновую сделку.
«Мы сюда пришли не для того, чтобы просить о какие-то „дары“. Мы, конечно, понимаем, что вы из щедрости решили безвозмездно предоставить зерно некоторым африканским странам, которые сталкиваются с определенными сложностями, однако это не наша основная цель здесь. Это не главная наша задача, чтобы добиться каких-то поставок такого характера», — заявил лидер ЮАР.
Ранее Путин на пленарном заседании форума «Россия-Африка» заявил, что Россия готова бесплатно в ближайшие три-четыре месяца поставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР и Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна.
В рамках зерновой сделки Украина экспортировала около 33 миллионов тонн продовольствия. В то же время остановка зерновой сделки уже привела к росту цен на зерно.
«Агентство» подсчитало, что даже тем шести африканским странам, которым президент России Владимир Путин обещал бесплатное зерно, было бы выгоднее возобновление зерновой сделки, поскольку бесплатные поставки РФ покрытую получить лишь малую часть необходимого им зерна, а переплаты из-за возросших цен обойдутся этим странам в миллионы долларов.
Поздно вечером 28 июля в рамках саммита «Россия — Африка» президент РФ Владимир Путин провел с главами делегаций стран Африки встречу по Украине.
Во время переговоров Путин в очередной раз обвинил Запад в начале войны. По его словам Россия «сделала все», чтобы урегулировать конфликт мирным путем, и продолжает к этому стремиться.
В качестве примера такого стремления со стороны Москвы президент РФ привел отступление российских войск от Киева весной 2022 года. При этом он утверждает, что Россию «просили» это сделать.
Фактически был согласован проект этого договора, но после отвода наших войск из-под Киева — а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора, — киевские власти отказались от всех прежних договорённостей. Поэтому я считаю, что мяч полностью на их стороне.
При этом детали договоренностей Путин раскрыть отказался, отметив, что «это будет не очень корректно». Ранее в Кремле отвод войск от Киева называли жестом доброй воли для создания благоприятных условий для мирных переговоров.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За прошедшие сутки войска РФ нанесли 11 авиационных ударов и совершили 38 обстрелов из систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
- В течение суток произошло 27 боевых столкновений. На лиманском направлении российские военные безуспешно наступали в районах Серебрянского лесничества и Белогоровки.
- На марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать наступление войск РФ в районе Марьинки.
- Авиация ВСУ за минувшие сутки нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии Украины поразили восемь артиллерийских установок на огневых позициях, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, а также склад горюче-смазочных материалов противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Девять человек, включая двух детей, пострадали в результате обстрела Днепра
Как сообщил глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак, поисково-спасательные работы завершены.
При ударе также пострадали административное здание (вероятно, здание СБУ), две многоэтажки, три двухэтажных жилых дома, три административных сооружения и семь автомобилей.
Вечером 28 июля российские войска нанесли удар по Днепру двумя ракетами «Искандер-М». Ранее сообщалось, что удар пришелся по многоэтажному дому и зданию СБУ.
Здравствуйте. Начинается 521-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.