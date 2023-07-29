«Мы пришли не для того, чтобы просить какие-то „дары“». Президент ЮАР призвал Путина возобновить зерновую сделку

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса на встрече, посвященной войне в Украине, призвал президента России Владимира Путина возобновить работу зерновой сделки. Расшифровка встречи опубликована на сайте Кремля.

«Мы сюда пришли не для того, чтобы просить о какие-то „дары“. Мы, конечно, понимаем, что вы из щедрости решили безвозмездно предоставить зерно некоторым африканским странам, которые сталкиваются с определенными сложностями, однако это не наша основная цель здесь. Это не главная наша задача, чтобы добиться каких-то поставок такого характера», — заявил Рамафоса.

Президент ЮАР подчеркнул, что страны Африки предлагали России возобновить участие в зерновой сделке и говорили о необходимости «открытия Черного моря», чтобы оно «было открыто для мировых рынков».

Ранее Владимир Путин на пленарном заседании форума «Россия-Африка» заявил, что Россия готова бесплатно в ближайшие три-четыре месяца поставить нескольким африканским странам по 25-50 тысяч тонн зерна. По словам Путина, РФ может поставить зерно Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Республике и Эритрее.

В рамках зерновой сделки Украина экспортировала около 33 миллионов тонн продовольствия. В то же время остановка зерновой сделки уже привела к росту цен на зерно. «Агентство» подсчитало, что даже тем шести африканским странам, которым президент России Владимир Путин обещал бесплатное зерно, было бы выгоднее возобновление зерновой сделки, поскольку бесплатные поставки РФ покроют лишь малую часть необходимого им зерна, а переплаты из-за возросших цен обойдутся этим странам в миллионы долларов.

Срок зерновой сделки истек 17 июля. Российские власти объявили, что она остановлена, так как часть договоренностей, касающихся России, не выполнена. С 18 июля российские войска наносят удары по объектам портовой инфраструктуры Украины, в том числе в Одессе. Минобороны РФ называет это «возмездием» за взрыв на Крымском мосту.

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